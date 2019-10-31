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Автор Марина Расторгуева

Абсурдные и одновременно забавные виды спорта

Спорт print

В современном мире огромное количество различных видов спорта. Но, помимо официальных состязаний, есть еще и любительские игры. Вот список некоторых странных и даже немного абсурдных видов спорта, в правдивость существования которых сложно поверить.

1. Гонка лошади с человеком

Каждый июнь в городе Лланвртид Уэльс собираются люди, готовые побороть в скорости лошадь. Главная цель соревнования — доказательство того, что человек способен обогнать бегущую лошадь.

История подобной гонки началась давно. В 1980 году некий Гордон Грин, владевший пабом, услышал спор двух посетителей. Один из них был уверен, что сможет обогнать лошадь в забеге, в то время как второй этому возражал. Прийти к перемирию можно только одним способом — устроить гонку.

И вот уже почти 40 лет проводятся подобные гонки. В забеге учувствуют 40 человек и 10 лошадей, преодолевая 35 км. Даже не смотря на то, что лошади стартуют позже на 15 минут, еще ни одному человеку не удалось прийти к финишу первым.

2. Хорьки в штанах

Странное состязание, которое проводится в Англии, — удержание хорька в штанах. В игре учувствуют только мужчины, надевая широкие брюки на голое тело. По свистку ведущего в штаны запускается хорек. Победитель тот, кто дольше всех продержит зверька в штанах. Рекордсмен провел так 5 часов своей жизни.

3. Игра "повали столб"

Учащиеся японской академии военной обороны любят состязание, которое называется бо-таоси. Две соревнующиеся команды по 75 человек встречаются на поле, имея при себе высокий столб. Одна команда будет защищать столб, а вторая будет стараться его повалить. На столбе вы увидите человека из команды защитников. Атака на столб длится ровно 2 минуты, а чтобы победить, достаточно наклонить столб всего на 30 градусов. Правила игры не запрещают применять силу, поэтому атака часто превращается в обычную драку. Японцы считают, что такая игра воспитывает в них дух самураев и настоящих мужчин.

4. Боссабол

Этот вид спорта очень веселый и уникальный, сочетая в себе одновременно футбол, волейбол и акробатику. Поле для игры — батут с трамплинами, который разделен сеткой для волейбола. Участвуют две команды по 4 человека, пытаясь в прыжке перебросить мяч через сетку. Соперник должен отбить брошенный мяч. Для того, чтобы это сделать, игроки часто проделывают сложные акробатические трюки.

5. Прыжки на живот в бассейн

Этот вид спорта достаточно популярен в штате Флорида. Удивительно, но никакая подготовка для участия не требуется. Все, что требуется от игрока, это посильнее оттолкнуться от бортика и создать большую волну. Победитель тот, кто наделает больше брызг и создаст самую большую волну.

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