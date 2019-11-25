История флорбола, одного из самых молодых видов спорта

Флорбол считается одним из самых молодых видов спорта. Его популярность растет с каждым годом, но история происхождения имеет много версий.

Флорбол — разновидность хоккея, где вместо шайбы используется мяч, и игра происходит на ровной поверхности. Принцип игры такой же, как в и хоккее — кто больше забьет, тот и выиграет матч.

Всего в команде может быть до 20 игроков, но на поле — только 6 человек, представляющих одну команду. Существуют и варианты мини-флорбола с уменьшенным размером поля. На миниатюрной площадке принимают участие всего 6 игроков и два голкипера от каждой команды.

Согласно правилам, всего существует три периода по 20 минут. В юниорских версиях может быть снижена длительность периода до 15 минут. Между каждым периодом устанавливаются 10-минутные перерывы.

Также, согласно правилам, каждая команда должна иметь специальную форму, отличающуюся по цвету. Не допускается форма серого цвета.

Основной инструмент для игры во флорбол — пластмассовая клюшка длиной почти в один метр. На конце клюшки крепится крюк, позволяющий вести мяч и бить по нему. Длина крюка не превышает 0,3 метра.

Играют во флорбол пластмассовым мячом, что очень специфично для данного вида спорта. В мяче для флорбола имеются небольшие отверстия. Вес мячика не превышает 30 грамм, а диаметр — около 70 миллиметров.

Изначально флорбол не считался контактным спортом и поэтому его считали безопасным. Вскоре были добавлены контактные элементы.

Сейчас же выделяется более десятков федераций флорбола, зарегистрированных в университетах и спортивных организациях. Позже данная разновидность хоккея получила признание от Олимпийского хоккея.

Наибольшей популярностью флорбол пользуется в Европе среди любителей спортивных дисциплин. К сожалению, точные данные о месте зарождения флорбола до сих по неизвестны. К тому же флорбол объединяет множество спортивных стилей, принадлежащих разным народам.

Первая версия гласит, что флорбол появился в США. Именно в Соединенных Штатах появились первые юношеские команды по данному виду спорта. Первые полноценные клюшки для игры во флорбол появились также в Америке еще в конце 50-х годов 20 века.

После признания дисциплины в США, флорбол появился в Канаде. Вскоре были сформирован первый чемпионат Северной Америки.

Согласно второй версии, флорбол был придуман в 70-х годах шведскими студентами, которые привезли хоккейное снаряжение на игровую площадку. Однако тогда игра имела другое название — иннебанди. В начале 80-х появилась даже федерация иннебанди, в состав которой входило более 10 стран.

Позже появилась Международная федерация флорбола. Состав участников также увеличился, что позволило проводить соревнования международного характера.

В 1996 году впервые состоялся Чемпионат мира по флорболу. Через год была добавлена женская лига. Сейчас же мировые состязания проводятся каждые 2 года, а Европейский кубок проходит каждый год.