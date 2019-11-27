История фитнеса: когда люди захотели выглядеть хорошо

Фитнес начал обретать популярность в 70 — 80-х годах прошлого века. Специалисты рассказали о подлинной истории происхождения фитнеса.

Термин "фитнес" происходит от английского слова "fit", которое означает "соответствовать". Сущность понятия фитнеса — быть стройным и выглядеть хорошо. С технической точки зрения фитнес подразумевает выполнение физических упражнений.

Также в комплекс фитнеса помимо физических упражнений входят правильное питание и соблюдение определенного режима. Фитнес является отличным способом поддержания здоровья, особенно для жителей больших городов.

Популяризация фитнеса началась в Соединенных Штатах в 20 веке. Тогда фитнес-программы использовались для обучения американской армии. Программы содержали комплекс простейших упражнений: отжиманий и скручиваний.

Полноценный фитнес же появился немного позднее. Он подразумевал не просто укрепление мышц, а наращивание мышечной массы при соблюдении правильного режима питания.

Также существует версия, что популяризация фитнеса была связана с ростом количества случаев ожирения. В середине 80-х годов фитнес набрал наибольшую популярность, и начали формироваться целые спортивные движения.

В 1984 году была зарегистрирована Международная Федерация Фитнеса. Организация начала проводить первые соревнования международного типа. Сегодня более сотни стран входят в состав организации.

Первые упоминания о фитнесе были сделаны еще в доисторические времена. Первобытные люди также выполняли отдельные комплексы физических упражнений, но самого термина фитнеса еще не существовало.

Как только появилось сельское хозяйство, людям пришлось научиться защищать свои поля. Тогда в работе стали применяться физические упражнения — первооткрывателем этой концепции стали Древний Китай более 2 тысяч лет назад до н. э. В те времена развивалась технология сбора риса — на полях работали более сотни людей, и кто больше работал, тот лучше жил.

Параллельно развивалась Древняя Индия, где фитнесом являлись физические и реабилитационные упражнения. Позже индусы разработали систему йоги, которая считалась совокупностью физических и духовных практик.

Элементы фитнеса проявлялись даже в Спарте и Персидской империи. Для тренировки войск применялись суровые физические упражнения, подкрепленные философией империи. Воинами в Спарте становились с малых лет.

В Персидской империи в качестве элементов фитнеса использовались занятия верховой ездой. Солдатам приходилось держать равновесие и учиться управлять лошадьми. Помимо этого, персидских военнослужащих обучали стрельбе из лука, которая требовала дополнительных физических умений и хорошего зрения.

В Древней Греции физические упражнения были интегрированы с музыкой. Тогда впервые появилось занятие спортом под музыку.

Сегодня же фитнес представляет собой комплекс физических упражнений, объединяющий музыку, философию и даже элементы йоги.