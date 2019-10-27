Экстремальные виды спорта, от которых становится жутко

Многие люди тянутся за таким наркотиком, как адреналин. Существует множество видов спорта, занятия которыми волнуют и будоражат организм, насыщая адреналином. Перечислим самые знаменитые.

Хайлайн

Этот спорт считается производным от слэклайна, своего менее экстремального предшественника. Суть занятий сводится к натянутому тросу и удержанию на нем баланса. Вот только если в слэклайне люди привязывают трос между двух деревьев и балансируют, то в хайлайне трос натянут на большой высоте, например, над ущельем. Для спортсменов необходима хорошая физическая подготовка и устойчивость к головокружениям.

Каньонинг

Суть этого спорта - прохождение горных рек. Совмещается плавание, преодоление препятствий и альпинизм. Экипировка включает в себя гидрокостюм и снаряжения альпиниста. Опасность мероприятия зависит напрямую от выбранного маршрута.

Паркур

Паркур понравится тем, кто не готов тратить деньги на экипировку. В этом главная прелесть подобного спорта. Для занятий необходима хорошая физическая форма, удобная одежда и желание совершать невозможное. Нужно преодолевать различные препятствия за счет своей ловкости, выносливости и силы.

Банджи-Джампинг

Этот вид экстремального спорта один из самых популярных. Многие считают его аттракционом, так как никакой подготовки не нужно. Требуется только желание прыгнуть и решимость. Самая низкая высота прыжка - 40 метров.

Экстремальный спуск на лыжах

Подобные спуски по снежным горным склонам просто захватывают дух. Очень часто заезды осуществляются без проверки маршрута, а скорость езды иногда достигает 150 км/ч. Для занятий вам понадобится хорошая физическая подготовка, храбрость и отличное снаряжение.

Фридайвинг

Этот вид спорта один из самых опасных и печально известных. Его суть - погружение под воду без запасов воздуха. Дайвер сам задерживает дыхание, опускаясь на глубину. Рекорд принадлежит нашей соотечественнице Наталье Молчановой. Установила она его в 2014 году, а в 2015 году погибла при попытке его побить. Она далеко не первая, кто заплатил жизнью за такое экстремальное увлечение.

Свободное лазание

Один из самых сильных вызовов физической силе человека - скалолазание. Свободное лазание подразумевает использования только своих рук и ног для подъема. Из инструментов только каска и специальная обувь, страхующие человека.

Велогонка

Эти экстрим спуски на велосипедах потребуют от вас отличной подготовки и молниеносной реакции, ведь решения придется принимать на ходу. Также обязателен хороший горный велосипед, на котором можно делать прыжки повороты и трюки.