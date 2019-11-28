История рафтинга: как табакокурение помогает спорту

Рафтинг считается весьма опасной и экстремальной спортивной дисциплиной. Специалисты разобрались в подлинной истории происхождения рафтинга.

Как известно, рафтинг представляет собой экстремальный спуск по реке на специальной лодке. В качестве площадок используются искусственные и естественные водоемы.

Транспорт в рафтинге — это надувная лодка, вмещающая до 6 человек. Судно получило название "рафт", откуда и происходит наименование спортивной дисциплины. Лодки создаются из особых синтетических материалов повышенной прочности.

Первые упоминания о рафтинге отмечаются во Вьетнаме. Во времена войны американские солдаты регулярно спускались на лодках по горным рекам. Однако сами солдаты начали переправляться на лодках позже. Изначально судна использовались для перемещения грузов на военные базы.

Интересно, что первые официально зарегистрированные международные соревнования по рафтингу прошли в Советском Союзе. Турнир проводился на реке Чуя в 1989 году. Участие в соревновании приняли 14 команд. Всего было более 100 команд. Организаторами соревнований были американцы.

Популяризировать рафтинг помог известные бренд Camel. Благодаря вложениям руководства табачной компании в 1995 году был проведен первый неофициальный чемпиона мира по рафтингу. Официальный чемпионат мира по спортивной дисциплине был проведен только в 2000 на реке Футалефу в Чили.

В конце 90-х была зарегистрирована официальная международная организация - Федерация Рафтинга (IRF). Головной офис находится в ЮАР. Позже в состав организации вошли еще более 50 стран, включая США, Россию и Канаду. Примечательно, что Федерация рафтинга в России появилась только через год после основания IRF.

Международные турниры проходят ежегодно. На чемпионате мира допускается выступление одного экипажа, а на Евро — по два экипажа. Стоит помнить, что в рафтинге принимают участие женские и мужские команды.

В ходе популяризации рафтинга появились разные виды спортивной дисциплины. Всего их выделяют три: спортивный, туристический и походный рафтинг.

Самый популярный вид — туристический, где за управление лодки отвечает профессиональный рафтер, а пассажиры — туристы. Спортивный рафтинг — это профессиональный вид спорта с установленными IRF правилами. Походный рафтинг предусматривает долгий спуск по реке в течение дня и более.

Позже были выведены даже стадии сложности рафтинга — от начинающего до профессионала. Как правило, первые шаги начинающего спортсмена начинаются с многочисленных тренировок в искусственных водоемах, а потом действия переходят на настоящие горные реки, представляющие серьезную опасность для рафтера.