Циципас стыдит Медведева за скучный теннис. Он прав?

Публика любит противостояния Медведева и Циципаса. Они всегда проводятся с огоньком. На турнире в Шанхае после поражения грека Циципас высказался об игре Даниила.

Борьба между Даниилом Медведевым и Стефаносом Циципасом всегда получается интересной благодаря своей уникальной предыстории. Она началась с того самого момента, когда грек обозвал российского теннисиста на турнире Индиан-Уэллс в 2018 году.

В Шанхае состоялась уже пятая встреча грека и россиянина. Медведев выиграл все встречи с Циципасом.

Позже состоялась пресс-конференция, на которой Циципас очень интересно высказался. По словам греческого спортсмена, россиянин играл очень скучно, однообразно. Он также сравнил игру Медведева с тренировками в детском теннисе.

Грек отмечает, что первый сет был достаточно напряженным. Видимо, спортсмен делал ставку именно на первый сет, который придал бы ему больше сил. Позже Ципас сказал, что россиянин играл идентично после первого сета.

Тогда в партии борьба между теннисистами была действительно равной. Все уже было решено после двух провальных ударов грека. Второй сет прошел одинаково — Циципас ошибся всего пару раз, и это привело к очередному проигрышу. Стефанос признался, что рано или поздно обыграет россиянина.

Похожие высказывания грек уже делал в пресс-конференциях после прошлых партий с Медведевым. В текущем сезоне Стефанос назвал игру россиянина "кривой", но в хорошем смысле. По мнению грека, Медведев заставляет соперников ошибаться.

Чем больше грек критикует игру россиянина, тем больше Стефанос становится похож на обиженного ребенка.

Греческий теннисист действительно прошел через сложнейшие партии, прежде чем добиться больших результатов. И Медведев всегда мешает ему, в результате чего грек проигрывает россиянину уже в 5-ый раз подряд. После такой череды поражений Стефаносу остается только критиковать Даниила.

На самом деле для Стефаноса партия оказалась настоящим психологическим испытанием. Даниил выступил в Шанхае уверенно, придерживаясь своей тактики. А грек, очевидно, подсознательно думал, что напротив него выступает неудобный соперник, которому он постоянно проигрывает.

Смотря последние партии Медведева, можно с уверенностью сказать, что россиянин имеет уникальный стиль. Россиянин отлично показал свою технику, изменив ход поединка в игре с Джоковичем. А на финале US Open Даниил вообще чуть не выиграл у Надаля.

Медведев использует долгие розыгрыши — в этом Стефанос прав, но это необходимо для успешного ответа. По такому же принципу играет и Роджер Федерер, который смог выиграть 10 поединков подряд, но это не делает его игру скучной.

Вероятнее всего Стефанос просто завидует и много нервничает из-за сложного сезона. Пресса и болельщики будут с нетерпением ожидать следующих встреч грека с россиянином.