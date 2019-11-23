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Автор Владан Джурич

История Тай Чи: до и после появления Санг Фенга

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Тай Чи или Тайцзи - это спортивная дисциплина, использующая элементы йоги и боевых искусств. Подлинная история появления Тай Чи остается для многих загадкой, но историки смогли выделить несколько важнейших событий в истории появления Тай Чи.

В Европе Тай Чи считается комплексом расслабляющих упражнений для отдыха тела. Элементы Тай Чи учат правильно дышать, держать ровно спину и укреплять мышцы. В целом спортивная дисциплина направлена на улучшение моторных функций тела.

Для жителей Азии Тай Чи - это отдельная культура и философия. Они практикуются ежедневно для того, чтобы обрести внутренний покой и достичь совершенства.

Согласно историческим данным, Тай Чи имеет два значимых периода развития. Первый период зарождения Тай Чи связан с периодом до появления мастера Санг Фенга. Второй период - это время самого Санг Фенга.

В первом периоде Тай Чи изучали в качестве расслабляющей спортивной гимнастики. Интересно, что все принципы Тай Чи были созданы на основе природных явлений. Это объясняет, почему в Тай Чи такие специфичные названия приемов, например, «тигр ищет горы». При выполнении тех или иных приемов человек буквально повторяет движения животных, соблюдая определенные правила.

На этом история Тай Чи обрывается, поскольку все практикующие мастера не общались друг с другом. Поэтому период до Санг Фенга стал базовым для Тай Чи.

Второй период времен мастера Санг Фенга помог популяризировать спортивную дисциплину. Мастер смог систематизировать Тайцзи, придав спорту более глубокий смысл. По мнению Санг Фенга, Тайцзи - это философия, завязанная на законах природы.

Благодаря систематизации приемов, Тайцзи стал доступен для детей и семейных пар. Все изученные элементы можно было передавать между поколениями, что делало Тайцзи распространенным спортом.

Со временем появились и другие техники Тайцзи: с оружием, без применения оружия и парные варианты. В технике с оружием применяется шелковая нить. Парная техника подразумевает изучение туйшоу, где используется сила партнера.

Сейчас обучение Тай Чи возможно в любом возрасте. Существуют специальные группы для пожилых и для людей с ограниченными возможностями. Отдельно проводятся мероприятия, посвященные истории Тайцзи, но в основном они посвящены временам Санг Фенга.

Тай Чи, как правило, используется для расслабления тела. Занятия охватывают всю группу дыхательных упражнений, а также позволяют сохранять осанку во время выполнения. Наибольшую ценность спортивная дисциплина представляет для людей пожилого возраста, поскольку все упражнения позволяют улучшить систему кровообращения и состояние суставов.

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