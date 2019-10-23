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Автор Владан Джурич

Тедеско не совсем понял, куда попал. Но произвел впечатление

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После состоявшегося перехода Тедеско в "Спартак" эксперты получили первое впечатление и обратную связь от немецкого специалиста. Информацией о первоначальных наработках тренер поделился на своей первой пресс-конференции красно-белых.

Общение немецкого специалиста с журналистами продлилось около часа. За это время удалось узнать многое о планах Тедеско, которые он намеревается реализовать в команде. Пресса обратила внимание на присутствующих рядом помощников тренера — Андреса Хинкеля и Марка Урванчки.

Во время проведения пресс-конференции перевод синхронистов был откровенно слабым. Большая часть слов, к сожалению, была просто пропущена. Примерно половина сказанного была опущена. Немецкий тренер отвечал на вопросы по-немецки, а где-то просто пересказывал речь.

Из-за косвенных фраз Тедеско и опущенных в переводе слов у прессы, возможно, осталось еще больше вопросов. Большая часть информации была попросту недонесена.

Вместе с Тедеско на пресс-конференции присутствовал генеральный директор клуба Томас Цорн. В ходе конференции Тедеско просил перевести вопросы, которые пресса задавала Цорну. Видимо, тренеру хотелось узнать, что интересует публику больше всего. В целом можно отметить, что самому Тедеско было не слишком приятно общение с прессой. Возможно, это связано с напряженным состоянием клуба.

По ходу мероприятия Тедеско отметил, что желает познакомиться поближе с болельщиками и изданиями. Очевидно, немецкий специалист хорошо понимает, что нужно делать для того, чтобы закрепиться в "Спартаке".

Было также приятно слышать, что Тедеско не боится давления извне. Немец отлично показал это на примере "Шальке". Вероятно, Тедеско знает, с чем будет иметь дело, но настроен ли он на борьбу с давлением именно в "Спартаке" — пока остается неизвестным.

Ветераны футбола и часть экспертов считают, что Тедеско — далеко не лучший вариант для красно-белых. С другой стороны, готов ли "Спартак" к работе с немцем? Сейчас "Спартак" пребывает не в лучшей своей форме, и такое состояние продолжается уже более 15 лет. Одни вылеты в Еврокубках от АЕК и "Легии" уже говорят о плачевном состоянии команды.

Тедеско произвел хорошее первое впечатление на публику. Видно, что у немца есть свое видение игры и осознание миссии, которую он собирается воплотить уже на футбольном поле.

Пока что точно можно сказать, что Тедеско не до конца понимает, что из себя представляет "Спартак". Впрочем, немец отлично выступил на конференции, не сказав ничего лишнего. Это уже говорит о том, что он лучше предшественника красно-белых.

Темы футбол доменико тедеско фк спартак москва
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