Ирине Родниной - 70: как королева льда проходила испытания на прочность

Легендарной советской фигуристке и олимпийской чемпионке Ирине Родниной недавно исполнилось 70 лет. За все время она отдала более 50 лет профессиональному спорту. Спортсменка считается самой успешной фигуристкой ХХ века.

Однако такой успех дался спортсменке достаточно тяжело. Роднина пережила много трудностей, с которыми сталкивалась в основном во время проживания в США, и каждую из которых преодолевала с неженским мужеством. Ходили слухи, что великая и известная фигуристка не раз думала о суициде.

Как известно, Роднина начала заниматься фигурным катанием в 5 лет. Спорт стал смыслом ее жизни, и благодаря своему уникальному стилю Роднина быстро прославилась в парном катании. Почти за все ее великолепно исполненные программы фигуристка получала только золото. В ее карьере нет ни одной серебряной медали.

После того, как в 90-е годы спортсменка решила переехать в США, многие ее осудили и хотели признать предательницей Родины. Согласно подписанному контракту, фигуристка должна была работать в Америке только 2 года, но в итоге она была вынуждена остаться в Штатах на 10 лет дольше.

Период жизни в Америке для Родниной оказался самым тяжелым и трудным. Она узнала, что ее второй супруг ушел к другой женщине и пытался забрать дочь Родниной, которую Ирина родила еще в России. Это стало настоящим ударом для спортсменки, повлекшим череду тяжелых психологических испытаний.

По этому делу состоялось судебное разбирательство, в результате чего суд расписал все права и обязанности бывших супругов по часам и дням на 10 лет вперед. Дочери Родниной было запрещено покидать территорию страны, пока ей не исполнится 18 лет. Из-за строгих решений суда спортсменке пришлось задержаться в Америке на целых 12 лет. В те времена фигуристка признавалась, что хотела покончить с собой.

После одной беды спортсменку ждали еще и другие трудности. Вскоре умерла ее мать, на похороны которой Роднина не смогла приехать. Отец спортсменки находился в плачевном состоянии, но помочь ему Ирина также не могла, поскольку находилась в США с двумя детьми - сыном от первого брака и дочерью от второго.

Сильный характер спортсменки стал для нее скорее барьером для преодоления трудностей. Роднина не привыкла проигрывать, но при этом ведет себя достаточно открыто. Фигуристка никогда не жаловалась на судьбу, поскольку считала, что ни один спортсмен не имеет права себя жалеть.

В любом случае успех спортсменки достался ей большим трудом. Фигурное катание научило Роднину быть сильной характером, но и не забывать про оптимистичный взгляд на жизнь.