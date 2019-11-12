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Автор Владан Джурич

Хоккейные приметы В плей-офф веришь даже в сверхъестественное

Спорт print

Хоккеисты часто верят в приметы. Откуда взялись такие тенденции в КХЛ и НХЛ, разобрались эксперты спортивных изданий. Специально для ответа на этот вопрос было взято интервью у Якуба Коваржа — одного из самых сильных вратарей КХЛ и игрока, выступающего за "Автомобилист".

Спортсмен отмечает, что внутри команды поменялась структура. Это было связано в первую очередь с приходом нового тренера Андрея Соколова. Для Коваржа самым важным событием становится назначение нового коуча вратарей. Вдобавок в команду пришли иностранцы. Несмотря на изменения, атмосфера в команде осталась прежней.

Отдельно хоккеист высказался по поводу возвращения Павла Дацюка. Коварж признается, что переживал за спортсмена во время игры с "Витязем". Дацюк до сих пор играет действительно хорошо и показывает хорошую результативность по выигрышам вбрасывания шайб.

Коварж отметил, что ЦСКА до сих пор остается лидером в сезоне, а СКА, наоборот, понемногу теряет свое преимущество. По мнению хоккеиста, самым интересным в сезоне сейчас является "Восток". Сейчас они становятся сильнее, экспериментируя с разными стратегиями игры.

Стоит отметить, что и "Запад" ведет себя неоднозначно. "Витязь" вообще сумел в предсезонном матче обыграть "ЦСКА". Коварж был удивлен тем, что после этого матча больше всего писали о плохой форме "ЦСКА", а не о хорошей игре "Витязя".

По словам хоккеиста, "Витязь" вполне может продержаться в такой же форме и до плей-оффа. Сейчас же значительная борьба ведется между "Автомобилистом" и "Витязем". Обе команды показывают хорошую игру, но, по словам спортсмена, народу все равно что-то не нравится, хотя "Витязь" — это настоящий сюрприз для многих клубов, в том числе и для "Автомобилиста".

В ходе интервью спортсмена спросили о его внешнем виде, на что Коварж ответил, что индивидуального стиля на тренировках у него нет. При этом в день матча все обязаны приезжать в костюмах. Хоккеист отметил, что в холодную погоду костюмы — это не слишком хорошее решение, но таков регламент.

Коварж также признался, что во время прихода в "Автомобилист" заметил, что у товарищей по команде были большие часы, "размером с хоккейный шлем". При этом сам Якуб старается не покупать вещи дорогих брендов.

Голкипер также пошутил в своем интервью в ответе на вопрос прессы о его бороде. Коварж заверяет, что не брился полноценно 10 лет, а последний раз гладковыбритым спортсмен был только на своей свадьбе.

По поводу примет Коварж сказал, что об этом договаривается вся команда. В Европе же достичь договоренности почти невозможно. По слухам, в НХЛ вообще не верят в подобные приметы. Поэтому это остается личным делом каждого спортсмена.

Темы кхл хоккей
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Хоккейные приметы В плей-офф веришь даже в сверхъестественное
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