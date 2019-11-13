Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Спорт
Командные виды Одиночные виды История Фигурное катание
Автор Владан Джурич

Как сборная России выступит на Евро-2020?

Спорт

Недавно сборная России одержала уверенную победу над Кипром. Россияне обеспечили себе выход в чемпионат Европы. Спортивные эксперты рассказали, чего ждать от сборной страны летом на Евро 2020 года.

Большинство экспертов утверждают, что у России есть шансы пробиться до второго раунда плей-офф. Дальше, скорее всего, будет настоящая драма. Очевидно, что публика ждет от сборной больших результатов.

Стоит отметить, что все команды, с которыми играла России в групповом этапе — это сборные, входящие в ТОП-40 лучших. Поэтому выход в плей-офф кажется очевидным явлением для россиян.

Возможно, что 1/8 Евро для сборной окажется сложнейшим этапом всего турнира. Для болельщиков это может превратиться в трагедию, если сборная покажет плохой футбол. Однако многие верят, что российские футболисты — крепкие ребята.

Впереди сборную России в плей-офф ждут более серьезные соперники. Матчи с Шотландией, Кипром и Казахстаном сборная провела легко. Однако России еще тяжело тягаться со сборными более высокого класса.

Независимо от результатов, жеребьевка в следующий этап устроена так, что России могут попасться как самые сложные, так и самые простые соперники. Стоит также отдать должное Станиславу Черчесову, которому удалось изолировать команду от громких скандалов и снизить давление из вне. За счет хорошей атмосферы в команде результаты сборной становятся лучше.

В своем интервью с прессой Черчесов сказал, что главная цель — это победа на чемпионате. После этих слов болельщики были готовы аплодировать стоя.

После удачных матчей в групповом этапе главный тренер испытывал сразу множество чувств — оптимизм и уверенность в своих силах. Однако Черчесова не покидало чувство реализма, ведь все понимают, что впереди Россию могут ждать весьма сложные матчи.

Реальное состояние сборной пока что остается под вопросом. Пока точно неизвестно, что будет с настроением Дзюбы по причине завершения его контракта с "Зенитом". Под вопросом находится здоровье Черышева, и неизвестно, будет ли в такой хорошей форме Роман Зобнин.

Согласно экспертному мнению, лучший результат для сборной — выход в четвертьфинал. На большее пока многие не рассчитывают.

Артем Дзюба в общении с прессой вполне реально сказал, что Россия — это не та команда, которая будет побежать соперников своим классом. Это наглядно показывают матчи ЧМ-2018, где Россия тяжело сыграла со Швецией вничью, а потом проиграла шведам. В матче с Бельгией шансов на успех у россиян почти не было.

Сейчас для сборной главное сохранить такой же эмоциональный фон. Если до лета не произойдет форс-мажоров или крупных скандалов, то у сборной России есть шанс добиться хороших результатов на Евро.

Темы футбол евро-2020 сборная россии по футболу
Актуальная аналитика
Новости спорта
Как сборная России выступит на Евро-2020?
Здоровье
Эффективность деятельности ЖКТ зависит не от дробного питания, а от вида пищи
Новости Армении
Что найдут россияне в армяно-американских биолабораториях?
Новости Все >
Флорист рассказала, с какими цветами нужно быть осторожнее
Киев ответит на запуск российских поездов в Крым
Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова"
Американские учёные назвали мясо самым вредным продуктом
80% Венеции оказалось под водой
Полиция проводит проверку по угрозам сыну Плющенко
Мазор: концерты Максима Галкина могут запретить
ВАДА снизит срок отстранения за употребление наркотиков
Борис Джонсон возмутил британцев заваркой чая
Страны, блокирующие Катар, отправят команды на Кубок залива
Последние материалы
Карпин рассказал о финансовых проблемах "Ростова"
Американские учёные назвали мясо самым вредным продуктом
Эффективность деятельности ЖКТ зависит не от дробного питания, а от вида пищи
Что найдут россияне в армяно-американских биолабораториях?
Эксперт: ОСАГО и европротокол нарушают Конституцию
7 фактов о войне во Вьетнаме и вьетнамских беженцах
14 ноября: Девушка Бонда, освобождение Омска и памятник кошкам
Четыре самых красивых особняка знаменитостей
80% Венеции оказалось под водой
Полиция проводит проверку по угрозам сыну Плющенко
Популярное
Россия
Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло

На смену несвойственно теплой для ноября погоды в регионы России придет резкое похолодание.

Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах ее жизни
Общество
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах ее жизни
Общество
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Авто
Вещи, которые следует заменить в б/у автомобиле сразу после приобретения
Любовь Степушова Что найдут россияне в армяно-американских биолабораториях? Любовь Степушова Рустем Сафронов США – Турция: проблемное партнерство Рустем Сафронов Соломон Соловьев Ангелы, спасающие от болезней и страстей - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Пенсионерка с Алтая на коленях умоляла Медведева решить её проблему
Газовая война с РФ Украине грозит чрезвычайной ситуацией в энергетике
Коломойский выступил за примирение с Россией
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
Коломойский выступил за примирение с Россией
Коломойский выступил за примирение с Россией
Коломойский выступил за примирение с Россией
В Кремле убийство аспирантки СПбГУ назвали актом безумия
Путин призвал министров срочно привиться от гриппа
Пенсионерка с Алтая на коленях умоляла Медведева решить её проблему
Мазор: концерты Максима Галкина могут запретить
Верховная рада одобрила отмену моратория на продажу земель
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
"Вернём украинцам землю": депутат ВР назвал Сталина "людоедом"
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
Семья Заворотнюк прокомментировала сообщение Разина о здоровье актрисы
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
"Ростов" может продать шесть футболистов и расстаться с Карпиным
Украинский политик предрек Зеленскому скорое свержение и изгнание
Google получил персональные данные миллионов пациентов без их ведома
Физическая активность может предотвратить деменцию
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ