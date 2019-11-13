Как сборная России выступит на Евро-2020?

Недавно сборная России одержала уверенную победу над Кипром. Россияне обеспечили себе выход в чемпионат Европы. Спортивные эксперты рассказали, чего ждать от сборной страны летом на Евро 2020 года.

Большинство экспертов утверждают, что у России есть шансы пробиться до второго раунда плей-офф. Дальше, скорее всего, будет настоящая драма. Очевидно, что публика ждет от сборной больших результатов.

Стоит отметить, что все команды, с которыми играла России в групповом этапе — это сборные, входящие в ТОП-40 лучших. Поэтому выход в плей-офф кажется очевидным явлением для россиян.

Возможно, что 1/8 Евро для сборной окажется сложнейшим этапом всего турнира. Для болельщиков это может превратиться в трагедию, если сборная покажет плохой футбол. Однако многие верят, что российские футболисты — крепкие ребята.

Впереди сборную России в плей-офф ждут более серьезные соперники. Матчи с Шотландией, Кипром и Казахстаном сборная провела легко. Однако России еще тяжело тягаться со сборными более высокого класса.

Независимо от результатов, жеребьевка в следующий этап устроена так, что России могут попасться как самые сложные, так и самые простые соперники. Стоит также отдать должное Станиславу Черчесову, которому удалось изолировать команду от громких скандалов и снизить давление из вне. За счет хорошей атмосферы в команде результаты сборной становятся лучше.

В своем интервью с прессой Черчесов сказал, что главная цель — это победа на чемпионате. После этих слов болельщики были готовы аплодировать стоя.

После удачных матчей в групповом этапе главный тренер испытывал сразу множество чувств — оптимизм и уверенность в своих силах. Однако Черчесова не покидало чувство реализма, ведь все понимают, что впереди Россию могут ждать весьма сложные матчи.

Реальное состояние сборной пока что остается под вопросом. Пока точно неизвестно, что будет с настроением Дзюбы по причине завершения его контракта с "Зенитом". Под вопросом находится здоровье Черышева, и неизвестно, будет ли в такой хорошей форме Роман Зобнин.

Согласно экспертному мнению, лучший результат для сборной — выход в четвертьфинал. На большее пока многие не рассчитывают.

Артем Дзюба в общении с прессой вполне реально сказал, что Россия — это не та команда, которая будет побежать соперников своим классом. Это наглядно показывают матчи ЧМ-2018, где Россия тяжело сыграла со Швецией вничью, а потом проиграла шведам. В матче с Бельгией шансов на успех у россиян почти не было.

Сейчас для сборной главное сохранить такой же эмоциональный фон. Если до лета не произойдет форс-мажоров или крупных скандалов, то у сборной России есть шанс добиться хороших результатов на Евро.