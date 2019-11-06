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Автор Владан Джурич

Кипчоге выбежал из двух часов в марафоне! Это фантастика?

Спорт print

Кенийский бегун Элиуд Кипчоге впервые установил рекорд по марафонской дистанции. Спортсмен пробежал всю дистанцию за 1 час и 59 минут. Эксперты разобрали результаты кенийского бегуна.

Событие, во время которого было установлено рекордное время забега - это Ineos 159 Challenge, проходивший в столице Австрии, городе Вене. Марафон был запланирован в честь великого бегуна-стайера Элиуда Кипчоге.

Когда спортсмену было 34, он получил золотую медаль в забеге 2016 года. Кипчоге также стал призером на Олимпийских играх 2004 и 2008 годов в дистанции 5 км. Элиуд становился чемпионом мира на аналогичной дистанции в 2003 году.

В прошлом году марафонцу удалось поставить рекорд на соревнованиях в Берлине. Тогда кенийский бегун смог пробежать марафонскую трассу всего за 2 часа, 1 минуту и 39 секунд.

На протяжении двух лет спортсмен пытался пробежать марафонскую дистанцию быстрее, чтобы выйти за границу в 2 часа. Согласно последним результатам спортсмена, первые 30 километров Кипчоге пробегал уверенно в нужном темпе, но на последнем отрезке дистанции проигрывал. Итоговое время равнялось 2-м часам и 26 секундам.

В этом году выходцу из Кении удалось осуществить задуманное. Спортсмен пробежал дистанцию на 45 секунд быстрее, чем в прошлом году. Специалисты дополнительно отмечают красоту момента, когда Элиуд смог оторваться от своих помощников, что дало ему в запасе еще 10 секунд.

К сожалению, событие не считалось официальным спортивным мероприятием, поэтому рекорд кенийца IAAF не признает.

Дело в том, что забег Кипчоге был осуществлен при почти идеальных условиях. Рядом со спортсменом бежали несколько человек, задающие бегуну темп. Как известно, в ходе всего забега было задействовано более 30 пейсмейкеров.

В подобном забеге, конечно же, было не обойтись без финансовой составляющей. Во время всего мероприятия английская пресса рекламировала компанию Джима Рэтклиффа. Ранее стало известно, что британский химический концерн INEOS обвинили в агрессивной политике на рынке ценных бумаг и значительном ущербе окружающей среде.

Помимо пейсмейкеров кенийцу помогала спортивная машина, настроенная на 1 час, 59 минут и 50 секунд. Можно смело предположить, что это было настоящее шоу, где ситуацию комментировали даже бывшие бегуны, и все они поддерживали Кипчоге.

Сам Кипчоге после забега признался, что доволен результатом, но понимает, что многие могут не согласиться с такими условиями забега.

В любом случае, история Кипчоге показывает то, насколько популярна легкая атлетика в наше время. На забеге присутствовало более тысячи зрителей, и почти миллион просмотров было зарегистрировано во время трансляции финиша спортсмена на YouTube.

Темы марафон элиод кипчоге легкая атлетика
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