Идеальный отпуск: как "прокачать" себя на курорте "Роза Хутор"

Известно, что в горах Сочи теперь можно не только зимой покататься на лыжах и подъемниках. Практически все курорты, расположенные здесь, работают круглый год и предлагают самый разнообразный отдых вне зависимости от сезона.

Сюда можно целенаправленно приехать и для того чтобы привести в полный порядок не только душу, но и тело. На курорте "Роза Хутор" не первый год настойчиво совершенствуют фитнес-инфраструктуру. Занимаются этим профессионалы, имеющие опыт работы в лучших столичных фитнес-клубах и сетях, поэтому здесь можно протестировать самые актуальные программы, оснащение залов также на уровне премиум-класса. При этом основная часть спортивных площадок расположена на высоте 1170 метров, что дает возможность заниматься с большей эффективностью. В среднегорье более разреженный воздух, уровень кислорода ниже, поэтому организм "напрягается" несколько больше. Так что дополнительным бонусом по возвращении "на землю" станет и возросший уровень выносливости.

Об инфраструктуре тренировочных объектов "Правде.ру" рассказал фитнес-директор "Роза Хутор" Александр Тургенев:

Для фитнес-старта

Перед тем, как приступать к тренировкам, важно познакомиться со всеми возможностями фитнес-площадок. Поможет в этом бесплатное вводное занятие Intro.

Кому? Всем, кто только что приехал на "Роза Хутор".

Как? Тренеры расскажут об основных направлениях групповых программ и помогут выбрать наиболее привлекательный формат тренировок — в зависимости от уровня физической подготовки, состояния здоровья, личных предпочтений и так далее. Также во время первого занятия можно получить общие рекомендации по тренировкам.

Для гармонии телесной и душевной

Модное сегодня направление Body&Mind позволяет "прокачать" не только тело, но и разум, обрести душевное равновесие, почувствовать себя в гармонии с миром, научиться лучше "слышать" и "понимать" свое тело.

Кому? Эти тренировки особенно подойдут тем, кто хочет быстро восстановить силы и почувствовать себя обновленными не только физически, но и душевно, они предназначены людям с любым уровнем физической подготовки. Занятия Body&Mind хорошо дополняют силовые тренировки, помогают быстрее восстановить мышцы после горных лыж и других серьезных физических нагрузок.

Как? Одна из самых необычных и эффективных программ — MFR (Myofascial release, или Миофасциальное расслабление — комплекс упражнений, направленный на снятие мышечного напряжения). Занятие полностью воспроизводит особенности ручного массажа и позволяет добиться такого же эффекта: улучшается функциональное состояние мышц, ускоряется их восстановление, уменьшаются или полностью исчезают болевые ощущения.

Любители необычных ощущений оценят занятия Antigravity. Они позволяют забыть о силе земного притяжения: упражнения выполняются на гамаке, который действует как мягкая поддерживающая трапеция. Тренировка начинается с освоения простых движений и продолжается до все более сложных позиций. Также на фитнес-площадках "Роза Хутор" проводятся групповые занятия Stretching, направленные на растяжку мышц и связок, поклонники йоги могут посетить уроки Hatha yoga, Ashtanga vinyasa yoga и Iyengar yoga, а для самых маленьких ждут на Yoga kids. Тренировки в игровой форме помогают развивать координацию, выносливость, гибкость, силу и, что особенно важно в детском возрасте, формируют правильную осанку.

Для похудения, "лепки" фигуры и общего оздоровления

Интенсивные кардио-тренировки ускоряют сжигание жира, прокачивают мышцы, повышают выносливость, усиливают эффективность силовых тренировок, улучшают кровообращение, укрепляют дыхательную и сердечно-сосудистую системы, хорошо развивают сердечную мышцу — главную мышцу нашего тела, от которой зависит и здоровье, и самочувствие, и физическая форма.

Кому? Всем, кто любит движение и динамику, хочет быть здоровыми, сильными и иметь рельефные мышцы и красивую подтянутую фигуру.

Как? На Cycling можно почувствовать себя в атмосфере "Тур де Франс": занятие, проводящееся на стационарных велосипедах, представляет собой имитацию велогонки с различным уровнем интенсивности. А интервальная тренировка Kangoo power, для которой используются специальные ботинки на пружинящей платформе, проходит не только весело и динамично, но и минимизирует дополнительные нагрузки на суставы и позвоночник, она может подойти даже тем, кому обычные интенсивные интервальные тренировки противопоказаны.

Помимо этого в фитнес-программе "Роза Хутор" — тренировки Kangoo boot camp (для них также используются ботинки на пружинящей платформе, упор делается на бег и прыжки через препятствия); занятия Aerobic (в их основе — комбинация упражнений различной степени сложности, состоящих из базовых движений классической аэробики); Step-тренировки с использованием специальных степ-платформ; Thai-Bo — синтез аэробики и восточных единоборств.

Для силы, рельефных мышц и мускулов

Функциональный тренинг — это не просто эффективные силовые тренировки, которые так любят представители сильной половины человечества, а организованные особым образом занятия, цель которых — всестороннее развитие тела и совершенствование пяти основных физических качеств: силы, гибкости, быстроты, координации и выносливости. В фитнес функциональные тренировки пришли из профессионального спорта, в их основе — движения и упражнения, который включают в свои программы подготовки к соревнованиям атлеты и другие спортсмены.

Кому? Женщинам, детям и, особенно, мужчинам, всем, кто любит спорт.

Как? Одна из самых эффективных методик функционального тренинга, любимая как завсегдатаями фитнес-клубов, так и профессионалами — TRX. На занятиях используется специальный подвешенный тренажер TRX, позволяющий проработать все группы мышц. Тренировки Weightlifting дают хорошую возможность освоить и отточить основные навыки, их можно назвать классом по обучению и улучшению техники выполнения тяжело-атлетических движений. Среди других популярных программ функционального тренинга, представленных на курорте — высокоинтенсивные функциональные тренировки CrossFit, силовые тренировки с использованием мини-штанги Hard Training, а также CrossFit kids — уроки для детей с 10 лет, подходящие для любого уровня подготовки.

Для активного отдыха и хорошего настроения

Конечно, если вы приедете отдыхать на "Роза Хутор", то ваш день не будет состоять из одних забегов, отжиманий и подтягиваний: ведь вы приехали насладиться жизнью во всем ее многообразии. А природа сочинского региона — это отдельное наслаждение: горы, холмы, альпийские луга, звонкие горные речки…

Кому? Всем, кто приехал на "Роза Хутор"!

Как? Здесь можно и нужно уделить максимум времени прогулкам — и пешеходным (треккингу, походам по терренкурам — тропам здоровья), и велосипедным. Вы не только вернете тонус мышцам, "проветрите" голову и даже немного загорите, но и получите сеанс эстетотерапии: это вполне официальный термин, обозначающий "лечение красотой". Выбирайте комфортный темп, собирайте компанию единомышленников, берите фотокамеру или смартфон для съемки местных красот — и вперед!

Кроме того, можно просто заняться спортом на воздухе. Гордость "Роза Хутор" — уникальная площадка OCR по подготовке к гонкам с препятствиями, находящаяся на высоте 1100 метров над уровнем моря. Площадки Workout и Out&Fit, оснащены новыми тренажерами и снарядами, разработанными специально для занятий на открытом воздухе. На игровом поле площадью 800 квадратных метров есть все необходимое для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол и большой теннис. Летом на горном пляже проходят занятия йогой, аквааэробикой и другими модными видами фитнеса. А поклонники йоги имеют возможность провести свои занятия даже на высоте двух с лишним тысяч метров над уровнем моря — на "Роза Пик" .