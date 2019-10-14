Тедеско и "Спартак": время, когда Федун принял решение

Российское футбольное пространство застыло в ожидании решения руководства "Спартака". Известно, что Тедеско прибыл для заключения договора с клубом.

Немецкий специалист Доменико Тедеско после визита в Россию согласовал нюансы контракта с красно-белыми. Уже известно, что срок контракта составляет 2 года и 9 месяцев. Зарплата Тедеско составит чуть более 2 миллионов евро без учета премиальных средств.

В условиях контракта был обнаружен пункт, позволяющий расторгнуть договор через год. То есть, возможность покинуть клуб у специалиста появится зимой в следующем игровом сезоне. Такое условие было добавлено на тот случай, если тренер не справится со своими обязанностями.

Эксперты узнали, что при увольнении из "Спартака" специалист сможет рассчитывать на меньшую зарплату, чем ту, которую ему предлагает немецкий клуб "Шальке".

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Сергей Кузнецов из команды Кононова сможет остаться в клубе. У самого же Олега Георгиевича есть вариант поработать в Греции с футбольным клубом "ПАОК". Если переход Кононова в греческий клуб все-таки случится, то скорее всего Кузнецов поедет вместе с ним.

Бывший тренер красно-белых Роман Пилипчук также побывал в офисе "Спартака". Сообщается, что он провел там несколько часов, общаясь с руководством клуба. Как известно, Пилипчук имеет поддержку от Андрея Лексакова — специалиста в области теории и методики футбола.

Другими словами, красно-белым нужен в штабе адекватный человек, способный хорошо говорить по-русски и имеющий широкий опыт игры в российской премьер-лиге. Не исключено, что при увольнении команды Кононова "Спартак" будут ожидать трудности.

Приход Пилипчука кажется многим логичным решением, поскольку в штабе необходим человек, знающий внутреннюю среду "Спартака". Такой специалист, как Роман Пилипчук, ученик Лексакова, отлично подходит для такой роли в клубе.

Эксперты предполагают, что Пилипчук также может быть и потенциальным тренером красно-белых, но это больше похоже на экстренное решение. Такой сценарий возможен в нескольких случаях.

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Во-первых, если Тедеско все же не подпишет контракт. Во-вторых, если у немецкого специалиста не получится исправить нюансы в составе команды из-за отсутствия денежных средств. В-третьих, уход Тедеско может произойти, если после увольнения выгоднее будет остаться в "Шальке".

Еще одна альтернатива на случай ухода Тедеско — Андрей Тихонов. Он считается любимцем трибун, умеющим показывать эмоциональный футбол. Если при этом добавить Пилипчука с его фантастическими знаниями о методике игры, получится настоящее шоу.