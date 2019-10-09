Круче Кокорина и Мамаева. С Россией может сыграть отсидевший в тюрьме футболист

Деклан Гэллахер снова будет выступать за сборную Шотландии. В 2017 году руководство клуба отстранило игрока от спортивной деятельности за избиение человека. Деклана Гэллахера приговорили к тюремному сроку и сейчас приглашают сыграть в мачтах.

Инцидент произошел весной 2013 года. В местном отеле небольшого города отмечали свадьбу. Позже вечером родственница невесты вышла на улицу сделать перерыв в праздновании и подышать свежим воздухом. Женщина увидела, как с ее сыном на повышенных тонах разговаривает незнакомый мужчина.

Рядом с ними были и другие гости, заметившие происходящую ссору. В итоге все кончилось одной большой дракой. Неизвестный мужчина ударил коленом родственницу невесты. Вскоре за нее вступился ее гражданский муж, но в ответ неизвестный избил его бейсбольной битой. В драке принимал участие и Гэллахер, однако в суде свою причастность он отрицал.

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По официальной версии футболиста, он вступился за своего отца, которого избивал битой неизвестный. В итоге мужчина, который пытался вступиться за свою жену, получил от Гэллахера многочисленные удары по голове. Пострадавшего пришлось госпитализировать. У него диагностировали перелом черепа.

Пока шло расследование, длившееся два года, футболист продолжал выступать за футбольный клуб "Данди". Игрок также успел сменить клуб. Руководство спортивной организации шло навстречу футболисту, присылая следствию положительные рекомендации и характеристику игрока.

Однако несмотря на помощь клуба и личного адвоката, Гэллахера приговорили к заключению на 3 года. Позже решение было оспорено, в результате чего игрок смог выйти на свободу под залог. Тогда шотландский спортсмен смог сыграть еще несколько десятков матчей за клуб "Ливингстон".

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Зимой 2016 года суд отклонил апелляционное решение, и футболист снова отправился в тюрьму. Для клуба это обернулось вылетом из второй лиги. Буквально через год спортсмен был уже официально освобожден из тюрьмы.

Через некоторое время Гэллахер вновь вышел на поле и даже забил победный мяч в матче с "Питерхэдом". Благодаря стараниям защитника, "Ливингстон" быстро оказался в первой лиге Шотландии. Удивительно, что спортсмен смог провести все матчи во второй лиге без физических и психологических травм.

Теперь Гэллахер может быть нанят в сборную Шотландии. Изначально его не было в заявке, но поскольку большая часть игроков травмирована и не сможет принять участие, вполне вероятно, что Гэллахер сможет выйти в основной состав сборной. Сейчас шотландский футболист играет в премьер-лиге страны за "Мотерэулл".