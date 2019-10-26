Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Спорт
Баскетбол Хоккей Футбол Волейбол Гандбол
Автор Владан Джурич

"Ростов" и Карпин. Они попадут в еврокубки?

Спорт » Командные виды » Футбол print

Последние результаты "Ростова" впечатляют не только прессу и экспертов, но и руководство клуба. Специалисты прогнозируют, что команда сможет занять места в первой тройке чемпионата страны. Не исключено, что "Ростов" может потенциально попасть и в Лигу чемпионов.

В интервью Карпин сформулировал конечную цель на один сезон. Сейчас "Ростов" уверенно держится на пятой строчке. До начала перерыва команду ждет достаточно сложный график встреч.

По прогнозам специалистов, если "Ростов" продолжит играть с такими же результатами, то вполне возможно, что команда попадет в пятерку лучших. По словам Карпина, несмотря на трудный график, ростовчане смогут сыграть без форс-мажоров.

В своем интервью Карпин отмечает, что первое место для "Ростова" — это безумие, требующее непомерных сил. Тренер ростовчан признает, что помимо его команды хороший футбол показывает также вся верхняя строчка чемпионата, и этих соперников нельзя списывать со счетов.

Вскользь Карпин говорит и об ограниченных ресурсах у клуба, что тоже считается существенным барьером. Тем не менее, тренер считает, что закончить чемпионат в пятерке лучших — это адекватный и вполне ожидаемый сценарий.

В интервью Карпин отдельно высказался об особенностях "Ростова". Менеджмент клуба находится на хорошем уровне. Руководство стабильно работает над командой и тренерским составом. На данный момент считается, что в "Ростове" самая стабильная система управления.

Высший менеджмент всегда идет навстречу тренерскому составу и игрокам, что немаловажно. Когда Карпин просил руководство о помощи, оно быстро отреагировало и помогло тренеру.

С составом в команде тоже все в порядке, отмечает Карпин. Сейчас есть крепкая основа, постоянно играющая в каждом матче. С составами тренер пока глобально не экспериментирует. Сейчас в основном составе отсутствует даже Гацкан — ключевой игрок.

Футболисты "Ростова" не только постоянно в строю, они обладают нужными для игры знаниями и опытом. Так, например, Ионов и Норманн считаются лучшими игроками прошлого сезона чемпионата России.

С ведением трансферов у клуба также все в порядке. Если это талантливый и перспективный игрок, то руководство не спешит продавать футболиста за большие деньги. Переход Шомуродова обошелся ростовчанам всего в 200 тысяч евро.

Бюджет Ростова — чуть менее 2,5 млрд. рублей. Для сезона это достаточно маленькие средства, не считая долги, которые требуется в скором времени погасить. Это единственный существенный минус для клуба.

В перспективе существует вероятность выхода "Ростова" в Еврокубки. После паузы возможно появление Мамаева. Ситуация с бюджетом также должна улучшиться.

Темы футбол фк ростов валерий карпин
Актуальная аналитика
Дальний Восток
КНДР и США - прогресс и повышение ставок
Новости футбола
"Ростов" и Карпин. Они попадут в еврокубки?
Здоровье и профилактика
Все признаки налицо, или о Каких проблемах со здоровьем можно прочитать по внешнему виду
Новости Все >
Самарским учителям запретили использовать иностранные мессенджеры
Российский политолог предложил два варианта решение проблемы Донбасса
США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область
Мария Бутина прилетела в Москву
Сорос определил кандидата на пост президента США
Минобороны РФ подтвердило контрабанду нефти из Сирии в США
Жириновский предлагает открывать магазины с просрочкой
Трусова чисто откатала короткую программу без четверных
Медведева показала провальное выступление на Гран-при Канады
Китаец ослеп из-за игр на смартфоне в темноте
Последние материалы
Самарским учителям запретили использовать иностранные мессенджеры
"Ростов" и Карпин. Они попадут в еврокубки?
Российский политолог предложил два варианта решение проблемы Донбасса
США рассчитывают, что Польша сможет захватить Калининградскую область
Мария Бутина прилетела в Москву
Все признаки налицо, или о Каких проблемах со здоровьем можно прочитать по внешнему виду
Сорос определил кандидата на пост президента США
Минобороны РФ подтвердило контрабанду нефти из Сирии в США
Жириновский предлагает открывать магазины с просрочкой
Трусова чисто откатала короткую программу без четверных
Популярное
Здоровье
Кардиолог рассказал о самых опасных ошибках "сердечников"

Главная причина инфарктов - гипертония. Но немногие могут защитить себя от возрастных проблем, так как с годами сосуды становятся жесткими.

Кардиолог рассказал о самых опасных ошибках "сердечников"
Наряд жены Зеленского посчитали неуважением к императору Японии
Соцсети
Наряд жены Зеленского посчитали неуважением к императору Японии
Новости Украины
В ДНР сообщили о возможном государственном перевороте на Украине
Хоккей. Последние новости
Канадский хоккеист Сопел рассказал об "адской" жизни в России
Соломон Соловьев Чиновники, которых не убили на дуэлях Соломон Соловьев Рустем Сафронов Эквадор: где левая и правая сторона? Рустем Сафронов Василий Амирджанов Тест школьников на патриотизм - бонус за лояльность Василий Амирджанов
Комментарии
Устроивший бойню солдат прокомментировал расстрел сослуживцев
Медведева показала провальное выступление на Гран-при Канады
Тренер турецкой команды побил футболистов в раздевалке
Устроивший бойню солдат прокомментировал расстрел сослуживцев
В ДНР сообщили о возможном государственном перевороте на Украине
В ДНР сообщили о возможном государственном перевороте на Украине
Киселёв: Путин думает о преемнике "с утра до вечера"
Мария Бутина прилетела в Москву
Жириновский предлагает открывать магазины с просрочкой
Сорос определил кандидата на пост президента США
Минобороны РФ подтвердило контрабанду нефти из Сирии в США
Эксперт: в ЦАР де-факто уже есть военная база России
Трусова чисто откатала короткую программу без четверных
В ДНР сообщили о возможном государственном перевороте на Украине
Шойгу рассказал о попытке Запада поссорить Россию и Белоруссию
Тест школьников на патриотизм - бонус за лояльность
Тест школьников на патриотизм - бонус за лояльность
В ДНР сообщили о возможном государственном перевороте на Украине
Киселёв: Путин думает о преемнике "с утра до вечера"
Гривач: "Газпром" рискует прослыть недобросовестным поставщиком
Устроивший бойню солдат прокомментировал расстрел сослуживцев
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ