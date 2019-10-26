"Ростов" и Карпин. Они попадут в еврокубки?

Последние результаты "Ростова" впечатляют не только прессу и экспертов, но и руководство клуба. Специалисты прогнозируют, что команда сможет занять места в первой тройке чемпионата страны. Не исключено, что "Ростов" может потенциально попасть и в Лигу чемпионов.

В интервью Карпин сформулировал конечную цель на один сезон. Сейчас "Ростов" уверенно держится на пятой строчке. До начала перерыва команду ждет достаточно сложный график встреч.

По прогнозам специалистов, если "Ростов" продолжит играть с такими же результатами, то вполне возможно, что команда попадет в пятерку лучших. По словам Карпина, несмотря на трудный график, ростовчане смогут сыграть без форс-мажоров.

В своем интервью Карпин отмечает, что первое место для "Ростова" — это безумие, требующее непомерных сил. Тренер ростовчан признает, что помимо его команды хороший футбол показывает также вся верхняя строчка чемпионата, и этих соперников нельзя списывать со счетов.

Вскользь Карпин говорит и об ограниченных ресурсах у клуба, что тоже считается существенным барьером. Тем не менее, тренер считает, что закончить чемпионат в пятерке лучших — это адекватный и вполне ожидаемый сценарий.

В интервью Карпин отдельно высказался об особенностях "Ростова". Менеджмент клуба находится на хорошем уровне. Руководство стабильно работает над командой и тренерским составом. На данный момент считается, что в "Ростове" самая стабильная система управления.

Высший менеджмент всегда идет навстречу тренерскому составу и игрокам, что немаловажно. Когда Карпин просил руководство о помощи, оно быстро отреагировало и помогло тренеру.

С составом в команде тоже все в порядке, отмечает Карпин. Сейчас есть крепкая основа, постоянно играющая в каждом матче. С составами тренер пока глобально не экспериментирует. Сейчас в основном составе отсутствует даже Гацкан — ключевой игрок.

Футболисты "Ростова" не только постоянно в строю, они обладают нужными для игры знаниями и опытом. Так, например, Ионов и Норманн считаются лучшими игроками прошлого сезона чемпионата России.

С ведением трансферов у клуба также все в порядке. Если это талантливый и перспективный игрок, то руководство не спешит продавать футболиста за большие деньги. Переход Шомуродова обошелся ростовчанам всего в 200 тысяч евро.

Бюджет Ростова — чуть менее 2,5 млрд. рублей. Для сезона это достаточно маленькие средства, не считая долги, которые требуется в скором времени погасить. Это единственный существенный минус для клуба.

В перспективе существует вероятность выхода "Ростова" в Еврокубки. После паузы возможно появление Мамаева. Ситуация с бюджетом также должна улучшиться.