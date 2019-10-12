Луческу и "Динамо". Что может выйти из этого союза

Футбольный клуб "Динамо" рассматривает кандидатуру на пост главного тренера. Специалисты потенциально выбрали румынского тренера Мирчи Луческу. Эксперты оценили возможность его перехода и изменений в команде.

В интервью с Луческу футбольные эксперты выделили несколько особенностей румынского специалиста. Во-первых, он любитель классической схемы игры 4-2-3-1. Аналогичная тактическая схема использовалась в "Шахтере" и точно такую же расстановку можно было увидеть у Луческу при работе с "Зенитом".

По словам Луческу, он всегда самостоятельно выстраивает игру в зависимости от спортсменов в команде. Поэтому в случае с бело-голубыми возможны изменения в тактической расстановке игроков.

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Румынский специалист в интервью с "Шахтером" в 2013 году также говорил, что не привязывает одну тактику ко всем матчам. Так, например, Луческу часто использовал с "Шахтером" схему 3-4-3, поскольку не вся команда была адаптирована к игре с одной тактикой.

Вторая особенность Луческу — смешанная оборона. По его схеме, центральные защитники всегда действуют с подстраховкой, оказывая давление на нападающих соперников.

Еще одна особенность румынского тренера — это постоянный контроль над ситуацией. Луческу всегда выбирал игру в прессинг для захвата свободных зон. Подобное тактическое решение позволяет быстро перехватывать мячи, но справятся ли с этим бело-голубые пока остается под вопросом.

Основное отличие Луческу от других специалистов состоит в том, что он играет в нападающий футбол. Другими словами, "контроль над ситуацией" для Луческу — это прежде всего игра в нападении. Если вспомнить большинство голов "Шахтера" под наставничеством Луческу, то можно заметить, насколько быстро были реализованы атаки.

Дополнительно румынский специалист бережно относится к длинным передачам на фланги и в центр поля. Это ключевая особенность Луческу, раскрывающая его тактическую схему нападающей игры. Для реализации такой тактики румын использует опытных форвардов, умеющих оценить вероятность длинного пасса и правильно принять матч во время прессинга со стороны соперника.

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Еще один ключевой нюанс в тактике Луческу — наличие центрального полузащитника. Он в своем роде является основным звеном, связывающим центрального нападающего и защиту. При этом полузащитник должен быть постоянно рядом с нападающим, поскольку он постоянно его поддерживает — отдает передачи, обостряет игру и отвлекает соперников.

Говоря о применимости такой техники игры к "Динамо", возникает много вопросов. Дело в том, что "Шахтер" и "Зенит" обладали достаточно большими кадровыми ресурсами, позволяющими экспериментировать.

Дополнительно к этому нужно добавить психологическое состояние бело-голубых. В связи с последними результатами команда выглядит полностью раздавленной.

Эксперты посчитали, что сейчас в "Динамо" нет подходящих футболистов для игры Луческу. Нет того самого связующего центрального полузащитника, а Панченко предпочитает играть в другой футбол. Точно такая же ситуация с защитниками на флангах, от которых Луческу требует выхода в нападение.

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