23 октября - день Х. ВАДА будет атаковать Россию

Российская сторона продолжает отвечать на обвинения антидопинговых организаций. Эксперты разобрались, приведет ли ответ страны к возможному пропуску следующей Олимпиады.

Как известно, 9 октября истек срок действия объяснений российской стороны касательно обвинений от ВАДА. Если организация посчитает ответ недостоверным или недостаточно убедительным, то на Россию могут наложить новые санкции, не позволяющие участвовать в Олимпиаде.

При отрицательном исходе Россия может лишиться возможности участвовать в ближайших Олимпиадах в Токио и Пекине.

История ВАДА с обвинениями российской стороны началась в конце осени 2017 года. Антидопинговая организация посчитала, что Россия предоставила фальсифицированную копию результатов проверки олимпийской сборной на допинг из Московской лаборатории.

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Согласно версии российских представителей, база данных результатов была скачана удаленно бывшими сотрудниками исследовательской организации. Было отмечено, что сотрудники проходили по программе защиты свидетелей.

В начале 2019 года ВАДА отправила российской стороне оригинал базы. Однако предоставленный документ был официально арестован по решению следственного комитета еще в 2016 году. Если бы Россия удачно приняла базы данных от ВАДА, то сейчас бы подобных разбирательств не было.

В конце сентября были выдвинуты дополнительные обвинения антидопинговой организации против российской стороны. Проблема в том, что предоставленная копия базы и оригинал документа различаются. Поэтому ВАДА установила срок для России, за который требуется предоставить объяснения о различиях баз данных.

Если российскую сторону признают виновной, то РУСАДА лишится лицензии. Далее возможны более глобальные проблемы, такие как исключение флага России на Олимпиаде.

Российские эксперты считают, что шансов спасти положение практически нет. ВАДА достаточно давно ведет споры с Россией, и они не приносят результатов, а только обостряют проблемы.

Многие считают, что проблемы бы решились сами собой, если бы антидопинговое агентство не связывало свою деятельность с внешними специалистами. Именно внештатные сотрудники исследовательских компаний проверяли базы данных, и именно им ВАДА передавала документы российских спортивных властей.

Предполагается, что Москва будет аргументировать свою позицию путем проверки и исправления биологических проб. Российская сторона не может нести ответственности за то, что принимает за образец антидопинговая организация.

ВАДА даст ответ 23 октября после получения объяснений от российской стороны. Окончательное же решение может быть принято в ноябре этого года.

Глава Международного олимпийского комитета поддерживал российскую сторону, заявив, что не несет ответственности за фальсификацию данных. Окончательное же решение будет принято в арбитраже после исследования замороженных биологических проб.