Ему хочется чувствовать страх. История первого слепого альпиниста

Эрик Вайхенмайер — это первый слепой альпинист. Эксперты проанализировали его успехи в спортивной карьере, взяв у спортсмена интервью.

В 13 лет Эрик впервые потерял зрение. Однако занятие спортом позволило ему не потерять желание жить. Мальчик попробовал много спортивных дисциплин, но альпинизм для него стал особой частью жизни.

В 2008 году ему впервые удалось покорить самые высокие точки, куда не добирались даже профессиональные альпинисты. Спортсмен признается, что делает все наощупь. Сейчас он даже читает лекции и пишет собственные книги для популяризации спорта.

В детстве Эрик много занимался спортом в надежде стать профессиональным спортсменом. Серьезных результатов мальчик добился в баскетболе и надеялся всерьез начать спортивную карьеру.

Однако врачи прогнозировали мальчику слепоту, и в 13 лет Эрик все-таки потерял зрение. Он не был к этому готов и не сразу смог примириться с диагнозом. Когда специалисты предложили ему изучить шрифт Брайля для незрячих людей, он отказался. Также мальчик не хотел заводить собаку-поводыря и постоянно ломал трости.

Бросив тренировки, Эрик понял, что спорт — это его единственный смысл жизни. Мальчик стал бегать каждый день и начал заниматься вольной борьбой. В единоборствах он успел стать капитаном школьной команды.

После окончания школы Эрик поступил в колледж, где позже освоил профессию тренера. Параллельно с этим он уже долго работал с детьми в спортивных клубах и школах.

Идея популяризировать спорт пришла к Эрику тогда, когда он вычитал про альпинизм в колонке газеты для незрячих. Тогда спортсмен задумался о внедрении альпинизма в качестве туристического вида спорта.

Уже в начале 90-х Эрик поднялся на вершину Памир. Позже в Пакистане он совершил переход через ледник высотой в более чем 2500 метров.

Когда Эрику было всего 27 лет, он смог подняться на гору Денали высотой более 6000 метров. В интервью с американскими изданиями спортсмен признается, что невероятно боялся совершить ошибку во время подъема на такую большую высоту.

В 2001 году Эрик участвовал в экспедиции на Эверест. На тот момент спортсмен уже состоял в неформальном сообществе альпинистов, участвующих в экспедициях на вершины.

Помимо альпинизма, Эрик занимался и другими видами спорта. Так, например, в конце 90-х годов спортсмен вместе со своим отцом преодолели на велосипеде трассу длиной в 1700 километров. Осенью 2014 года Эрик смог удачно проплыть на лодке 450 километров по горной реке. Спортсмен признается, что рафтинг — самый страшный спорт.

По словам Эрика, в жизни не должно быть препятствий. Большинство незрячих людей сами себе создают трудности в голове. Отсюда и вытекают плачевные последствия. Пример Эрика доказывает, что в любом состоянии человек способен преодолевать тысячи барьеров.