ЦСКА в кризисе? Конечно, нет!

В воскресном матче красно-синие не смогли обыграть "Уфу" (1:1), что сдвинуло команду на четвертое место в чемпионате страны. В четверг армейцы неожиданно уступили венгерскому "Ференцварошу" (0:1) в Лиге Европы. Эксперты проанализировали последние результаты ЦСКА и оценили текущее состояние команды.

Известно, что красно-синие неудачно показали себя в матчах Лиги Европы и в последних турах чемпионата стали сдавать позиции. Однако специалисты и руководство заявляют, что серьезных проблем у клуба сейчас нет.

Тем не менее в составе команды оказались травмированы 5 защитников, играющих в основном составе. Из-за этого главному тренеру пришлось выпустить на поле с "Лудогорцем" 17-летнего футболиста Карпова. При этом в матче с "Ростовым" тренер выпустил совершенно неоднозначную связку игроков вместе с Шарлией.

Не в лучшей форме сейчас находится и африканец Гогуа. После достаточно быстро забитого гола футболист был заменен по окончании первого тайма. При этом в интервью с прессой тренер его прошлого клуба утверждал, что африканец вообще не должен был быть заявлен на матч.

Сейчас же руководство клуба делает ставку на хорватского футболиста Влашича. К тому же болельщики всегда ожидают от "ЦСКА" победы. Однако стоит помнить о том, что обновленный состав был собран за небольшие суммы.

Эксперты ожидают результатов от Чалова и Фернандеса. При этом стоит отметить, что Чалов в текущем сезоне играет гораздо хуже, чем раньше. По данным прессы, спад Чалова связан с психологическими переживаниями из-за несостоявшегося трансфера в Англию.

Психология в футбольном пространстве — это основа любого спортсмена. При плохом настрое концентрация игрока значительно снижается, что позже приводит к нереализованным моментам.

Тем не менее, если с Чаловым ситуация еще адекватная, то с Ахметовым все наоборот. Складывается ощущение, что игрок сильно себя переоценивает после удачных матчей.

Как было сказано ранее, почти вся защита команды травмирована. Поэтому главная роль отводится Дивееву. Эксперты считают, что у футболиста действительно большой потенциал, но с ролью лидера ему вряд ли удастся справиться.

Вдобавок к проблемам состава стоит вспомнить матч с "Эспаньолом", где красно-синие показали себя очень вяло. Если сложить все недочеты и трудности "ЦСКА", можно понять причины плохой игры с "Ростовом".

Остается надеяться на то, что Гончаренко справится с такими трудностями. Однако помимо них существуют проблемы и внутри клуба. Так, например, достаточно вспомнить провокационный пост в Instagram жены селекционера ЦСКА, который может отразиться на репутации тренера.

Таким образом, сложности в клубе видны и без подробного анализа. Тем не менее, говорить о полном провале или потенциальном кризисе еще рано.