История прыжков на батуте: из авиации в спорт

Согласно историческим данным, изначально батуты использовались в авиационной отрасли. Предназначением батутов были оценка и тестирование аэродинамических явлений.

Впервые батутные конструкции были применены французскими пилотами. Тогда для аэродинамических тестирований использовались конструкции, похожие на батуты, поскольку в то время не было навигационных приборов для отслеживания параметров летательного аппарата.

По некоторым данным, батуты также широко применялись в быте и повседневной жизни эскимосов. Ранее приспособления использовались для веселья и совершения прыжков в снег. При этом в качестве материала батута применялись шкуры животных, обладающих повышенной упругостью.

Со временем эскимосы приучились затягивать шкуры животных, чтобы создать на батуте отталкивающую поверхность. Жители холодного климата использовали батуты в качестве развлекательной игры, целью которой было подпрыгнуть как можно выше и выполнить кувырок в воздухе.

Позже батуты получили применение в акробатике. Вот уже около 200 лет батутные конструкции используются цирковыми акробатами для выполнения сложных элементов программы. Среди основных трюков на батутах присутствуют двойные и тройные сальто. Особую популярность батутные приспособления получили только в 19 веке.

После Второй мировой войны батуты стали отдельным инструментом для выполнения профессиональных акробатических элементов. Конструкцией батута тогда заинтересовались американские специалисты, которые позже ввели профессиональные прыжки для обучения летчиков. В то время батуты считались отличным инструментом для испытания и тренировок пилотов.

Примерно во второй половине 20 века батуты стали применяться для подготовки космонавтов. В первую очередь в этом были заинтересованы советские и американские военные силы.

При помощи специальных упражнений на батуте летчики и потенциальные космонавты тренировались сохранять равновесие и ориентацию в пространстве.

В качестве спортивной дисциплины прыжки на батутах появились только в 60-х годах. Основоположником этого вида спорта считается известный прыгун в воду Владимир Пилипченко. Спортсмен увидел материалы с прыжками на батутах в зарубежных журналах, после чего всерьез занялся внедрением спортивной дисциплины в СССР. Вскоре он стал тренером Советского союза по прыжкам на батутах.

Первые же официальные состязания по прыжкам на батутах были проведены в конце 50-х годов в Великобритании. В середине 60-х состоялся первый чемпионат мира. Тогда президент международного Олимпийского комитета с любопытством отнесся к идее внедрить прыжки на батутах в качестве спортивной дисциплины. Позже в 1997 году прыжки на батутах действительно были внесены в список олимпийских видов спорта.