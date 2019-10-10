Парень, из-за которого "Краснодар" поссорился со "Спартаком"

Эксперты разобрали деятельность молодого футболиста Ивана Репяха. Из-за 17-летнего спортсмена между Сергеем Галицким и Леонидом Федуном произошел конфликт.

Впервые в профессиональной футбольной среде о молодом игроке услышали летом 2016 года. Тогда должен был состояться трансфер из "Спартака" в "Краснодар" Федора Смолова. Однако позже сделка сошла нет, поскольку выкуп спортсмена был возможен только после уплаты отступных средств. Сумма сделки была равна 30 млн. евро.

Как оказалось позже, решение "Краснодара" было связано с уходом Ивана Репяха, покинувшего академию "быков" по вине красно-белых. При этом прямого обвинения клуб не предъявлял.

Летом 2016 года Репях попал в "Спартак", нарушив обоюдное соглашение. Дело в том, что клубы между собой договариваются не уводить молодых спортсменов из чужих академий. В результате такого поступка отношения Галицкого с Федуном на время испортились, а сделка со Смоловым так и не состоялась.

Мать Ивана Репяха Елена объяснила решение сына перейти в команду красно-белых. Дело в том, что семья Репяха уже прошла несколько судебных разбирательств для того, чтобы продлить контракт Ивана в академии.

Мама Ивана неоднократно говорила о завершении контракта. Однако руководство академии хотело заполучить молодого футболиста себе. Несмотря на просьбы Елены об уменьшении длительности контракта, клуб все равно настаивал на своем, предлагая другие варианты.

Директор клуба академии Федун опровергал слова, сказанные Еленой. По его заявлению, Иван вообще не был причастен к трансферу со Смоловым.

После интервью с Федуном оказалось, что сделка со Смоловым не состоялась из-за завышенной цены сделки. При этом Федун утверждает, что вовсе не знает, кто такой Иван Репях.

Спортивные журналисты взяли интервью у Андрея Митина — игрока молодежной сборной России до 18 лет. По словам спортсмена, вряд ли Репяху удалось бы попасть в премьер-лигу Репяху.

Тем не менее Митин похвалил Репяха за активную и порой агрессивную игру на поле. Однако спортсмен упомянул, что на роль полузащитника в премьер-лиге есть и так немало кандидатов. Митин сравнил игру Репяха с Аршавином, назвав Ивана очень перспективным спортсменом.

Стоит отметить, что последний выход Репяха на поле за юношескую сборную страны состоялся в прошлом году. Тогда молодой футболист сыграл со сборной Англии в качестве атакующего полузащитника и после первого тайма был заменен.

Сейчас же Иван выступает за молодежную команду красно-белых в каждом матче. При таком раскладе вполне возможно дальнейшее попадание в премьер-лигу.