Жена главного селекционера ЦСКА атаковала Гончаренко. Разве она права?!

Жена Максима Дюкова, руководителя селекционного отдела ЦСКА, опубликовала в своем Instagram-аккаунте провокационное послание главному тренеру футбольного клуба. Издания начали разбираться в мотивах такого обращения к главе ЦСКА.

По мнению некоторых изданий, материал, опубликованный в социальной сети Instagram, нарушает профессиональную этику спортивных клубов. Многие посчитали, что такое решение Людмилы, жены селектора ЦСКА, связано с поражением команды в матче с испанским "Эспаньолом".

В провокационном посте Людмила говорит, что большинство игроков сидит на скамейке запасных без возможности выхода на поле. Она также отметила, что тренер армейцев определяет играющий состав только по отношению к конкретным людям. При этом готовые к матчу спортсмены остаются в запасе.

В своем сообщении тренеру Людмила говорит о последних результатах команды, а именно провалах в сезоне и отсутствии денег у клуба. Вдобавок Дюкова приводит пример игры с "Реалом", из-за которого тренер ЦСКА теперь боится брать дополнительную ответственность.

Журналисты из спортивных изданий сразу же взялись за критику Людмилы, поскольку таким образом женщина подставляет своего мужа. Руководство футбольного клуба точно не оценит такое сообщение, и это может грозить ее супругу увольнением.

При этом эксперты ссылаются на корпоративную этику спортивного клуба, которая должна строго соблюдаться. Многие также предполагают, что и Дюков недоволен поступком жены.

Тем не менее, пресса предполагает, что пост Дюковой — это всего лишь простое общение с ее подписчиками, которое не несет провокационного характера по отношению к тренеру армейцев.

Другие эксперты полагают, что сообщение супруги Дюкова действительно не повлияет на дальнейшую карьеру селекционера и его семейную жизнь. Опубликованный пост Дюковой не звучит убедительно даже для тех, кто с трепетом относится к Гончаренко.

Сообщение Дюковой не несет никакой ценности, поскольку материал не опирается на факты. Супруга полагалась на субъективность доводов, не приводя примеры футболистов, готовых выйти на матч в стартовом составе.

Сейчас в ЦСКА наблюдается кадровый дефицит, однако Гончаренко дает возможность играть даже молодым спортсменам. Достаточно вспомнить пример выхода на поле 17-летнего футболиста Карпова.

При этом провал в Лиге чемпионов действительно разочаровал болельщиков. Это единственное, в чем эксперты согласились с Дюковой. Однако четвертое место в прошлом сезоне премьер-лиги — это вполне хороший результат для красно-белых.

Пост Дюковой был опубликован недавно, но более не является актуальным. Сейчас ЦСКА вполне уверенно держится на первом месте, поэтому материал выглядит еще более абсурдно.