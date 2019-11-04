Ему говорили, что коротышки не летают. А теперь он - бронзовый призер чемпионата мира

Российский спортсмен Илья Иванюк взял бронзу Дохи. Это было одним из самых неожиданных случаев в легкой атлетике. Эксперты взяли интервью у Ильи Иванюка, чтобы узнать, как он добился таких впечатляющих результатов.

Легкоатлет Илья Иванюк побил личный рекорд в прыжках в высоту. Новый личный рекорд спортсмена составил 2,35 метра. Оказавшись на грани вылета, он преодолел планку в 2,35 метра с первого раза. После этого спортсмен решил осилить планку высотой 2,37 метра в последней попытке. В итоге после прыжка планка упала, но несмотря ни на что Иванюк взял бронзу.

Экспертов удивили результаты Иванюка - ведь для выполнения подобных прыжков он слишком невысокого роста. Согласно официальным данным, рост Иванюка составляет 1,79 метра, при этом рост его соперников около 2 метров. Однако он смог доказать, что успешно выполнять прыжки могут и невысокие спортсмены.

В интервью с прессой Иванюк признает, что хотел еще больше увеличить высоту планки - до 2,39 метров. По словам спортсмена, он собирался удивить катарского чемпиона Мутаза Баршима. И хотя на сегодняшний день Иванюку пока не удалось преодолеть высоту в 2,39 метра, спортсмен не скромничает и оценивает свой результат высоко.

Также бронзовый призер отмечает особую атмосферу на трибунах, ведь на чемпионате мира было достаточно много зрителей. Конечно же, большая часть фанатов болела за Баршима.

Отдельно стоит отметить переживания Иванюка во время просмотра прыжков соперников. Дело в том, что другие участники с первого раза преодолевали планки в 2,33 метра. У российского спортсмена оставалась одна попытка на прыжок, и он решил рискнуть.

Сам Иванюк признается, что молился перед выполнением прыжка. Как оказалось, все соперники легко перепрыгнули планки в 2,35 метра, и тогда Иванюк попробовал осилить новую высоту.

Российский спортсмен также высказался по поводу формы Баршима. По мнению Иванюка, несмотря на плохой сезон катарского чемпиона, он показал хорошие результаты, находясь на домашнем стадионе.

Примечательно, что вовремя награждения спортсменов жюри отправили участников обратно без наград. Однако Иванюка нюансы не интересовали, поскольку он уже принимал звонок от своей жены. После разговора с супругой Илья Иванюк успел попросить у Баршима его фирменную кепку, которую после подарил жене.

Российский бронзовый чемпион также поделился своим уникальным графиком тренировок. По его словам, он записывает весь распорядок поминутно от руки на простой бумаге.

Пресса также задавала вопрос Иванюку о знаниях английского языка. Как оказалось, спортсмен хорошо освоил иностранный язык, поскольку часто проживает в гостиницах с иностранными гостями.