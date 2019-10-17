Трусова победила Загитову на турнире в Японии

Победа в Japan Open остается за Европой. Результаты можно считать хорошими за счет отличного выступления Александры Трусовой. Эксперты разобрали результаты спортсменки в Японии.

Как известно, по результатам Japan Open на первом месте среди женщин оказалась Александра Трусова, обогнавшая Загитову почти на 6 очков.

Японцы в своем роде применяют уникальные техники проведения соревнований. Так, например, Japan Open объединяет сразу несколько стран, где участники выступают в континентальных сборных. В таком состязании принимают участие сборные Европы, Северной Америки и Японии.

Сборная Европы получила золото исключительно из-за отличного результата российских фигуристок. В итоге многие эксперты заметили больше соперничества между спортсменками, а не желания выиграть золото в составе сборной Европы.

Примечательно, что мужская сборная Европы оказывается чуть ли не в аутсайдерах из-за плохих результатов. От Дениса Васильева никто и не ждал больших результатов, а приглашенный испанский спортсмен занял только четвертое место по итоговым оценкам.

На самом деле на Japan Open перед Трусовой стояла невероятно сложная задача, поскольку сборная Европы была на последнем месте. На тот момент у Европы было всего 299,79 очков.

Александра Трусова смогла добиться высочайшего результата за счет выполненного четвертного флипа. Вдобавок у спортсменки получилось выполнить четвертной сальхов. В итоге программа Трусовой вышла феноменальной: спортсменка смогла выполнить четвертной лутц и тройной тулуп в каскаде за одну программу.

Качественное выступление показала также и Загитова. Ее окончательный результат составил чуть более 154 очков. При этом за технику спортсменка получила на 17 баллов меньше, чем Трусова, но количество элементов и их выполнение были сделаны правильно.

Самым сложным в программе Загитовой было выполнение тройного флипа после перехода из тройного каскада. Вдобавок спортсменке удалось выполнить тройной лутц и тройной риттербергер подряд.

По экспертным оценкам, результаты россиянок могла испортить Рика Кихира. Однако все тройные элементы были выполнены с использованием рук, а физика компонентов оставляла желать лучшего. Спортсменка также не применяла сальхов и тулуп, чтобы не испортить качество программы.

По результатам выступления Загитова выигрывает первый турнир благодаря феноменальному выступлению Трусовой. При этом Александра ставит неофициальный рекорд по технике исполнения элементов. За выступления россиянки получат 40 тысяч долларов. Сейчас эксперты ожидают от спортсменок очередных качественных выступлений, которые начнутся через полмесяца.

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