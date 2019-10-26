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Автор Владан Джурич

Микст-эстафета - это круто. Почему ее не было раньше?

Спорт print

Эстафеты всегда проводились для мужчин и женщин отдельно. Однако сейчас уже существует новый вид эстафетного соревнования в легкой атлетике, где участвуют вместе женщины и мужчины. Эксперты разобрали нюансы новой микст-эстафеты.

Специалисты утверждают, что такие эстафеты должны добавить еще больше удовольствия от просмотра и самого процесса состязаний. Сейчас лидером таких эстафет выступает сборная США. Они впервые выиграли смешанную эстафету на ЧМ, установив мировой рекорд.

В пятерке лидеров также присутствует сборная Польши. Ее выступление было необычным за счет нестандартной расстановки спортсменов. Тем не менее эксперты опасаются, что соревнование между женщиной и мужчиной в забеге может быть несправедливыми состязанием.

В Соединенных Штатах эстафета считается наиболее справедливо организованной. По правилам проведения подобных состязаний было принято решение использовать 400-метровые трассы. Для мирового спорта это было инновационной идеей.

В результате реализации такой идеи сразу восемь атлетов из Америки смогли поставить мировые рекорды, уйдя с золотыми медалями. Уже на втором этапе соревнований еще раз продемонстрировала свои результаты известная спортсменка Эллисон Феликс. Она выигрывает состязания уже более 10 раз. Это больше, чем количество титулов у Усэйна Болта.

Эксперты отмечают, что микст-эстафета добавляет интриги. Наглядно это было показано на прошлых состязаниях на примере сборной Польши. Забег начинали мужчины, а потом для удержания отрыва трассу заканчивали женщины. Однако к желаемому результату это не привело, потому что в итоге польских спортсменок обошли.  

При этом специалисты уже высчитали оптимальную стратегию для удачного забега. На первой дистанции лучше исполнят забег мужчины, поскольку трасса немного длиннее. На последнем этапе лучше дать возможность женщинам завершить забег.

Сейчас же микст-эстафеты набирают отдельную популярность и пользуются спросом. Однако проводятся такие эстафеты, как правило, только на отдельном чемпионате мира. В таких состязаниях также присутствуют такие интересные варианты забегов, как 4х800 метров.

Примечательно, что смешанные соревнования уже присутствуют в плавании и биатлоне. При этом в них интриги гораздо меньше, поскольку тренеры уже давно нашли оптимальную стратегию для выигрыша состязаний. В легкой атлетике же это выглядит зрелищнее.

Эксперты отметили, что микст-эстафеты есть уже даже в Катаре. При этом в стране большие различия мужчин и женщин в плане прав и обязанностей из-за религиозной культуры народа. Для спортсменов уже возвели отдельный стадион, где в микст-эстафете могут участвовать вместе женщины и мужчины.

Темы эстафета легкая атлетика
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Микст-эстафета - это круто. Почему ее не было раньше?
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