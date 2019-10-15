Пять вещей, которых не простили Кононову в "Спартаке"

Олег Кононов — большой специалист своего дела, способный демонстрировать по-настоящему зрелищную игру на поле. Однако в "Спартаке" он показал себя не с лучшей стороны. Эксперты провели анализ тренерской деятельности Кононова в спортивном клубе.

По экспертным данным, Олег Кононов не выдержал внешнего давления в клубе, после чего результативность "Спартака" сильно упала. После увольнения Карреры, которое оставило большой негативный отпечаток в памяти болельщиков, Кононов пришел с идеей вернуть прежний статус "Спартака".

Тогда Кононов решил действовать радикально — он обещал добиться больших результатов. Эксперты сравнивали это с предвыборными кампаниями, где политические деятели часто дают громкие обещания.

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Примечательно, что Кононов поставил даже срок выполнения намеченного плана. По его словам, он собирался вывести "Спартак" на первые позиции за 4 месяца.

Как оказалось, ни за 6 месяцев, ни за год команда не показала обещанных результатов. Кононов говорил прессе о том, что в команде проблемы с физическим состоянием игроков, а новички в плохой спортивной форме. Однако постоянные оправдания тренера не могли длиться вечно. Эксперты утверждают, что проблема заключается в слишком высокой планке, поставленной тренером.

Второй нюанс, ускоривший уход Кононова из команды — несерьезное отношение к тренерской деятельности. Эксперты отмечают, что Кононов на пресс-конференциях всегда нервничал, а иногда говорил несвязанные вещи. При этом во время общения с прессой глава красно-белых всегда повторял одни и те же фразы, которые позже переросли в шутки в социальных сетях.

Третье, на что стоило обратить внимание Кононову после прихода в "Спартак" — на свой и командный характеры. Все привыкли к тому, что красно-белые — это грубая футбольная команда, порой играющая в грязный футбол. Олег Кононов, наоборот, слишком мягкотелый, и он совершенно не вписывается в философию "Спартака".

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Таким образом, "Спартаку" необходим лидер с харизмой и жестким характером. Кононов хоть и считается специалистом, его мягкий характер стал препятствием для достижения обещанных результатов в команде красно-белых.

Следующее, на что стоит обратить внимание, — уникальный стиль. Болельщики отлично помнят вывешенные на стадионе пиджаки с фразой "Пиджак, уходи!". Еще во время тренерской деятельности Кононова с "Краснодаром" он вошел в список самых хорошо одетых мужчин по версии журнала GQ в 2016 году.

При этом Кононов сам обращал внимание на свой внешний вид. Дело в том, что после поражений бывший глава красно-белых приходил на матчи в спортивных костюмах.

К сожалению, несмотря на критику со стороны экспертов и болельщиков, Кононов не добился главного — результатов. Без очков в чемпионате и успешных игр в Кубке страны уже стало понятно, что "Спартаку" Кононов не нужен.