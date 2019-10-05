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Автор Дарья Сергейчик

Здоровый завтрак для спортсменов

Спорт print

Чтобы насладиться идеально сбалансированным завтраком, еда должна содержать 4 компонента.

Волокно

Мы все знаем, что клетчатка помогает нам оставаться в форме, дольше чувствовать себя сытым и является ключевым питательным веществом, который очень полезен для здоровья сердца

Но что это на самом деле означает?

Думайте о волокне как о липкой губке, которая удаляет «грязь» изнутри тела. Каждый день мы сталкиваемся с таким огромным количеством токсинов, некачественным воздухом и водой, обработанными продуктами питания и т. д. С течением времени эти воздействия часто приводят к хроническим болезням и вялости людей.

Поскольку волокно на самом деле не переваривается и не усваивается нашими телами, оно скатывается по кишечному отростку, как неповрежденный шарик липкого клея, захватывая всю «грязь», какую только может, и беря ее с собой для поездки через заднюю дверь.

Это не только сохраняет нас дольше, но и предотвращает накопление токсичных отходов внутри нашего тела! Это очень важно для спортсмена, так как накопление токсичных веществ может привести к воспалению. Воспаление приводит к замедлению выздоровления и снижению производительности.

Белок

Он используется для создания кожи, костей, мышц крови и хрящей. Наше тело также использует белок для производства ферментов, гормонов, а также для создания или восстановления тканей. С точки зрения спортивных результатов, качественный белок имеет решающее значение для поддержания мышечной массы.

Лучшие примеры продуктов - свежие яйца, курица, индейка, органический тофу, протеиновый порошок на растительной основе и бобовые.

Высококачественный порошок сывороточного белка также может быть отличным источником белка. Однако для спортсмена важно быть в гармонии со своим телом, так как непереносимость молочных продуктов встречается чаще, чем считалось ранее. Добавление сывороточного белка, если у вас есть хоть малейшая непереносимость молочных продуктов, может быть непродуктивным. Несмотря на то, что потребление молочных продуктов довольно легко переоценить, высококачественная сыворотка, такая как сертифицированная Garden of Life SPORT сыворотка с кормовой травой, может быть полезной в разумных пределах.

Растительный жир

Вопреки распространенному мнению, хорошее качество жира имеет решающее значение для здоровья человека.

Жир помогает защитить наши органы, вырабатывает гормоны и помогает нашему организму усваивать определенные витамины и минералы, особенно витамины A, D, E и K. После упражнений средней интенсивности в течение примерно 30 минут наше тело переключается с сжигания в основном углеводов для получения энергии на калории в основном из жира.

Следовательно, для спортсмена важно обеспечить адекватное потребление всех групп макроэлементов!

Углеводы

Ключ в том, чтобы выбрать углеводы, которые пришли с завода (фрукты, картофель, коричневый рис) и избегать тех, которые производятся на заводе (хлеб, крекеры, упакованные десерты)!

Углеводы являются основным источником топлива для нашего организма.

После того, как мы едим пищу, богатую углеводами, наш организм переносит этот побочный продукт в нашу кровь, где наш мозг и мышцы затем собирают эти молекулы энергии (глюкозы) из крови. Углеводы обеспечивают наш организм быстрой энергией, способствуют оптимальному пищеварению и очень дружелюбны к сердцу.

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