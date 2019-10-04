"Краснодар" в кризисе. Клубу пора меняться

Специалисты разобрали положение футбольного клуба "Краснодар" на фоне последних поражений. Команда проиграла четыре матча из последних пяти. Эксперты поделились своим мнением по поводу положения "Краснодара".

Первый провал был отмечен сразу же в игре с "Базелем". После этого "быки" показали ужасный первый тайм в игре с "ЦСКА". Дополнительно к этому команда вылетела из Кубка страны после проигрыша "Нижнему Новгороду". "Краснодар" обыграл "Арсенал", но затем уступил "Хетафе" в Лиге Европы.

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Специалисты говорят, что положение в лиге Европы может быть поправлено, поэтому здесь еще ничего не потеряно. В Кубке "Краснодару" не повезло из-за тяжелого расписания и плотного графика для команды. В чемпионате также все вполне поправимо, поскольку "быки" уже показали хороший старт.

Вдобавок к этому "Краснодар" потерял двух важнейших и даже ключевых игроков — Газинского и Классона, а также Кабелла. При этом Кабелла вылетает на достаточно длительный период.

Тем не менее руководство считает, что "быки" вполне спокойно обходились и без ключевых игроков за счет слаженной командой игры. Так, например, за десяток туров "Краснодар" забил более 20 мячей, что никому не удавалось в РПЛ.

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Дополнительно выделялись деньги и улучшался состав команды для удачного выхода в Лигу чемпионов. Однако, пройти в чемпионскую лигу не удалось. По словам экспертов, "Краснодар" неплохо себя показал в матче с крепким "Олимпиакосом".

Минусов в менеджменте клуба эксперты не нашли. Академия и работа над командой реализована успешно, а болельщики остаются довольны зрелищной игрой "Краснодара". Однако, специалисты точно не знают какую модель управления клубом использует тренерский состав, но про владельца и его пристрастия наслышаны многие.

Сейчас команда находится на этапе выхода на новый уровень игры. Для этого нужно более качественная работа тренерского состава, применение нужной философии и улучшенная работа академии.

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Проблема клуба в том, что он изначально привык находиться внизу турнирной таблицы долгое время. Соответственно в попытках выйти на новый уровень нагрузка повышается, а ответственность увеличивается.

К тому же сильный и плотный график для команды оказался настоящим испытанием. "Краснодару" пришлось выживать в сложных условиях, к которым он не был готов. В итоге команда выглядела, как группа испуганных подростков.

Тем не менее фанаты верят в "быков" и не осуждают их за плохие последние результаты. "Краснодар" остается одним из первых клубов в премьер-лиге, где философия исходит от собственника бизнеса. Однако, приходит время, когда нужно менять философию клуба, изменяя собственные принципы.