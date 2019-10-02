Три вещи, которые нужно срочно сделать Дмитрию Хохлову

Результаты футбольного клуба "Динамо" в последнее время становятся все хуже. Эксперты разобрали статистику матчей и ситуацию с главным тренером бело-голубых Дмитрием Хохловым.

После матча с "Сочи" Хохлов прямо заявил о том, что игра не получилась. Однако, руководство клуба взглянуло на эту проблему иначе. По их мнению, до зимней паузы изменений не произойдет.

Несмотря на такие заявления результативность команды не изменилась. Провалы команды были замечены уже после вылета из Кубка, где команда уступила второму составу "Луча". Как оказалось, официальным заявлением результаты не изменить.

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Эксперты утверждают, что футболисты в целом уважительно относятся к Хохлову, поэтому в плане человеческого и профессионального отношения к команде с главным тренером бело-голубых проблем нет.

Однако, даже при должном отношении и правильно мотивации результативность команды на протяжении целого матча остается низкой: неточные передачи, тактические ошибки и нереализованные мячи.

Согласно экспертному мнению, первое, что должен сделать Хохлов для динамовцев — изменить тактику. Нынешняя тактическая сторона выглядит силовой. Другими словами, все игроки прессингуют соперников в ожидании ошибки для перехвата мяча.

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При этом можно вспомнить, как играла команда с "Зенитом". Практически вся игра была основана на прессинге, но одна ошибка стоила динамовцам гола. Специалисты признают, что прессинг работает, но только в том случае, когда команда знает, как его правильно организовать для выхода в атаку.

Можно вспомнить отличный пример, когда состоялся матч с "Рубином". Несмотря на то, что бело-голубые остались в большинстве, обострение атак полностью пропало. Проблема в том, что команда просто не знает, что делать с плотной оборонительной тактикой от соперников.

Эксперты предлагают вернуться к тактической модели игры с "Уралом". Тогда бело-голубые отлично смотрелись, перейдя в оборону.

Второй нюанс, требующий изменений в команде — это работа над психологией. Хохлов постоянно выпускает либо новичков, либо опытных игроков. При этом баланса в таком решении совершенно нет. Если же такие методы остаются, то они должны сопровождаться качественной психологической поддержкой с командой.

Последнее на что обращают внимание эксперты — отсутствие руководства клуба в игре динамовцев. Специалисты утверждают, что мнения руководства сильно разнятся от решений Хохлова.

При этом судьба тренера в "Динамо" остается загадкой после официального заявления руководства клуба. Таким образом, в работу Хохлова нужно подключить топ-менеджмент клуба, не внушая загадки болельщикам и команде.

Фото: visualrian.ru