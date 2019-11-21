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Автор Владан Джурич

История бадминтона, старейшей спортивной дисциплины

Спорт

Согласно некоторым историческим данным, бадминтон - старейшая спортивная дисциплина с богатой историей. Эксперты разобрали хронологию происхождения бадминтона. 

Историки спорят между собой о подлинной дате рождения бадминтона. Также довольно мало фактов о точном месте происхождения спортивной дисциплины.

Некоторые исследователи считают, что бадминтон зародился от древнеиндийской игры волан. Она была также популярна в Древней Греции и Китае. В спорте использовался точно такой же волан, но было принято играть ногами.

Ракетки, использующиеся сейчас в бадминтоне, впервые были разработаны в Японии. Тогда спортивное приспособление производилось из дерева, что уменьшало ее долговечность и снижало прочность. Волан изготавливался из сушеных плодов ягод вишневого дерева.

В Европе бадминтон обрел особую популярность только в 17 веке. При этом ранее в него играли крестьяне из Англии. Позже спортом увлеклись знатные и статусные люди. Примечательно, что тогда не использовали ракеток, а играли битами.

Ближе к 1900 годам английский бадминтон стал более совершенным. Впервые это произошло после того, как герцог Бофорт привез в свое поместье набор для игры в бадминтон прямиком из Индии.

Спустя некоторое время из игры с ракеткой и воланом образовался большой теннис. При этом разработка правил игры велась англичанами на территории Индии. Примечательно, что не было единых правил по размерам поля, что могло сыграть большую роль на исход игры. Вскоре были разработаны размеры поля в соответствии с самым большим кортом в Гвилфорде.

К бадминтону изменилось отношение. Люди стали всерьез воспринимать такой вид спорта. Вскоре появилось собственное производство спортивного инвентаря в Англии. При этом отмечаются патенты на изготовление воланов для игры.

Уже с 1900 года появились специализированные костюмы для игры. Более чем через 30 лет образовалась Международная Федерация, организовывающая соревнования, турниры и другие виды состязаний в бадминтоне.

Международная организация также отвечает за закрепленные правила игры. При этом каждые 3 года правила подтверждаются в зависимости от внесенных изменений. Европейский орган бадминтона образовался в конце 60-х.

Несмотря на серьезность спортивной дисциплины и большие изменения, официальный турнир был проведен только в 1977. Состязания проходили в Швеции. В начале 90-х бадминтон добавили в список Олимпийских игр. Комитет одобрил его только в качестве летних игр, прошедших в Барселоне.

Сейчас же популярность бадминтона широко распространена во всех странах мира. Большинство спортсменов признают, что популярность обусловлена простотой спорта.

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