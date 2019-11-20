История прыжков в воду: от Гомера до России

Прыжки в воду начинали свою историю несколько веков назад. Об это говорят различные памятники, возведенные в древности. Эксперты разобрали гипотезы происхождения прыжков в воду.

Первые следы зарождения спортивной дисциплины были обнаружены в Италии. В городе Корнетто Тарквина была обнаружена настенная иллюстрация в виде фрески. На ней был изображен мальчик, прыгающий в воду. Отмечалось, что тело прыгающего было вытянуто, а руки были раздвинуты в стороны.

В древности Гомер также говорил об особых прыжках в воду. Поэт считал, что подобные маневры совершают пловцы, чтобы добыть устриц. В рамках таких занятий проводились состязания, где пловцы должны были добыть как можно больше устриц.

Впервые прыжки в воду упоминались в Базеле и Констанце в 15 веке. Тогда это были одни из самых известных городов, где отмечалась высокая популярность плавания. Позже только в 1974 году в пособии по водному искусству были показаны первые техники выполнения прыжков в воду.

В России же первые упоминания о прыжках в воду были отмечены в работе Глаголева. Труды автора говорят о культуре и любви людей к водным видам спорта. Вскользь упоминаются сложные по технике выполнения прыжки в воду с использованием акробатических приемов.

Ближе к 20 веку в Германии были открыты специализированные площадки для выполнения прыжков. В таком месте люди могли тренироваться, изобретая новые виды прыжков и техник выполнения акробатических приемов в воздухе.

В Скандинавии прыжки в воду также пользовались особой популярностью. Тогда умелые пловцы испытывали свою судьбу, совершая прыжки в воду со скал большой высоты.

Эксперты также утверждают, что американские пловцы заимствовали техники выполнения прыжков в воду у Европы. В начала 1900-х американцы провели первый чемпионат. Тогда было две классификации прыжков: трамплины 3 и 10 метров.

Активное развитие водного спорта наблюдалось ближе к 20 веку. Так, например, на первой Олимпиаде в Париже были продемонстрированы высококлассные прыжки в воду. Спустя несколько лет спортивная дисциплина вошла в олимпийскую программу.

Только на третьей Олимпиаде появились немецкие спортсмены. Тогда впервые по решению комитета были включены прыжки на дальность. Через 8 лет после событий первой Олимпиады был создан международный орган для проведения соревнований на мировом уровне. Сначала в организацию входило 8 стран, а сегодня уже более 50.

Самыми успешными спортсменами были признаны пловцы из Швеции и Германии. Они несколько раз получали золото на Олимпиаде. Немного позже, начиная с 5 олимпийских игр, в прыжках стали принимать участие женщины.