История рукопашного боя: от НКВД до ХХ века

Рукопашный бой относится к спортивным дисциплинам, зародившихся у древних славян. В переводе со славянского — означает схватку без использования любого другого оружия.
С развитием технологий и истории рукопашный бой получил более узкий термин. Считалось, что рукопашный бой — это схватка с возможностью применения взрывных устройств и стрельбой в упор. В военном деле рукопашный бой считается отдельной дисциплиной для обучения войск.
Только в 30-ые годы спортивная дисциплина была включена в программу подготовки боевой единицы НКВД. По историческим данным, в середине 40-х открылась первая секция для обучения рукопашному бою.
Только в 80-х годах рукопашный бой превращается в спортивную дисциплину. После этого он получает более широкую доступность для общества и становится намного популярнее. Турниры и первые состязания проводились сначала только внутри ведомств, а позже вне стен ведомственных органов. При этом спорт был уже классифицирован по уровню мастерства.
Рукопашный бой пользовался популярностью больше всего среди военных лиц. Тем не менее он был доступен и широко распространен для гражданских лиц. На соревнования собиралось всегда много людей. По словам людей, смотревших соревнования, публике нравилась зрелищность боя, количество разнообразных техник и приемов.
В военном деле рукопашный бой использовался в качестве подготовки армии. До 1917 года солдат обучали штыковому бою. Совместно с этим армия училась бою без использования холодного оружия. В то время было также популярно осваивать технику боя с саблей.
Во время Второй мировой войны рукопашный бой могли преподавать только в устном виде. При этом тренировки также присутствовали. Согласно историческим данным, в основе классических наставлений дисциплины применялись техники из штыковой борьбы.
Во времена СССР в 80-ые годы всем был известен запрет на каратэ. Тогда многие организации переименовались в клубы рукопашного боя. Как правило, это легко давалось людям, имеющих тесные связи с милицией, ДСО "Динамо" и другими ведомственными органами.
Впервые рукопашный бой был включен в независимый вид спорта только в 1985 году. Тем не менее, до 1991 года за данный вид спорта отвечала ВФДСО, ликвидировавшаяся после распада Советского союза. По некоторым данным в советское время было открыто более 35 организаций рукопашного боя.
С 2001 года всю ответственность и контроль за спортивной дисциплиной несет Федерация Рукопашного боя. Сейчас признанная дисциплина имеет множество представителей в более чем 50 регионах. В международных соревнованиях участвует более 10 стран.
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