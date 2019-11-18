История гольфа: четыре легенды и одна официальная версия

Зарождение спортивной дисциплины, где использовалась клюшка, и круглый мячик имеет широкую историю. Эксперты разобрались в версиях истории создания гольфа.

До сих пор существует легенда о том, как простой пастух бил палкой камни по земле, закатывая их в кроличью нору. Его же друзья быстро оценили такую забаву, после чего они выбрали круглый камень для игры. Позже появились специальные мячи и были выстроены специальные лунки.

Несмотря на существующую легенду, есть и другие версии происхождения гольфа в разных странах. Так, например, в Голландии существовала игра kolven с аналогичным принципом игры в гольф. Отличие было в том, что старинная игра проводилась на льду.

В древнем Риме была известна игра "паганика", схожая на гольф. По предположениям экспертов, позже такой спорт мог перебраться в Британию.

В Китае же была известна старинная игра "гуй ван" еще более похожая на гольф. Во Франции и в Бельгии также существуют собственные гипотезы происхождения гольфа.

По официальным признанным же данным, гольф зародился в Шотландии. Впервые гольф был придуман в маленьком городе Сент-Андру. Старинный городок был назван в честь апостола и древнего покровителя Андрея. Согласно историческим данным, святой Андрей был похоронен в соборе более 600 лет назад. Позже ученые обнаружили в руинах собора фотографии человека с клюшкой для игры в гольф.

Дата рождения гольфа связана с первым указом короля Джеймса. Тогда старинный спорт был упомянут впервые в 1457 году. Дело в том, что игра обрела настолько большую популярность, что солдаты играли в нее, заменяя тренировки с луком. Позже власти Шотландии запретили игру в гольф указом короля.

Гольф представляет собой не просто спортивную дисциплину, но и обширную культуру. С гольфом связывают много устоявшихся традиций и легенд. Так, например, первый игрок-женщина в таком старинном спорте — королева Шотландии Мария Стюарт.

Наиболее древний гольф-клуб также остается под вопросами из-за существующих споров. Считается, что старейшими клубами игры в гольф являются "Онорабл Кампани оф Эдинбург Голферз" и "Ройял Бергес Гольфинг Сегайити". Оба клуба находятся в Эдинбурге.

С гольфом также связано множество интересных фактов. Так, например, в 20 веке астронавт и контр-адмирал американских ВМС Алан Шепард сыграл в гольф прямо на Луне. В середине 70-х клюшка была передана в музей.

Еще один яркий пример был отмечен в 1870 году, когда Дэвид Манкрейф вместе с Джоном Вайт-Мел-вином заключили пари — тот, кто из них дольше проживет, будет обязан подарить другому клюшку святого Андрея, сделанную из серебра.

Спустя более 10 лет Вайт-Мелвин, подаривший клюшку, стал президентом гольф-клуба. К сожалению, деятельность управленца он не смог осуществить, поскольку в скорое время скончался.