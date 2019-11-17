Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Спорт
История Одиночные виды Командные виды Фигурное катание
Автор Владан Джурич

История велоспорта: все началось еще при Наполеоне

Спорт

История велоспорта начинается с момента создания первого велосипеда. Первый агрегат, напоминающий велосипед появился в 1817 году. Сразу же после появления такого транспортного средства стартовала эра гонок.

Первый официально признанный велогонщик по известным данным — англичанин Дж. Мур. По некоторым данным одним из первых был французский гонщик, однако его имя осталось неизвестным для истории.

Событие, заключающее в себе простую гонку от старта до финиша, состоялось в конце весны 1868 года. Место проведения гонки — небольшой парк Сент-Клоу, находящийся в Париже. Тогда дистанция трассы была всего лишь 200 метров.

Уже в следующем году Дж. Мур участвовал в серьезном заезде с дистанцией 120 км. Тогда в истории велоспорта впервые была зафиксирована победа англичанина над неизвестным гонщиком из Франции.

Трасса длиной в более чем 100 км проходила от Руана до Парижа. Было также известно, что скорость английского гонщика составляла около 11 км/ч. В то время это была невиданная скорость.

Ранее конструкция велосипедов выглядела похожей на паука. Такой агрегат трудно управлялся из-за специфической конструкции из тяжелых деталей. Спортсменам требовалось проявить настоящее мастерство и быть физически подготовленным для управления велосипедом.

С ростом технологий и появления серьезных научных исследований, велосипед начал модернизировать. Вместе с этим менялся и велоспорт. Агрегат становился намного удобнее, что повлияло на его популярность и на доступность. Это означало, что скоро каждый сможет попробовать себя в гонках.

Велосипеды, выполненные по старой технологии, имели недостаток — сильное отличие переднего и заднего колес. При наезде на любое препятствие можно было легко потерять управление и упасть.

После эпохи "велосипедов-пауков" появился агрегат, получивший прозвище "кенгуру". За счет увеличенного переднего колеса управление таким велосипедом давалось практически каждому.

Уже в 1855 году были впервые разработаны пневматические шины, использующиеся на велосипедах. Такое решение позволило повысить комфорт во время езды, сохраняя повышенную скорость передвижения. Именно после этого велосипед превратился в средство для активного отдыха человека.

В конце 70-х годов XIX века активно развивался велоспорт. Началось строительство специальных площадок для занятия спортом и гонок. В это же время появилась классификация спортсменов по уровню мастерства.

Особое внимание уделялось строительству велосипедных трасс. Поначалу даже использовались дорожные шоссе для проведения гонок. Так, например, состоялась гонка от Бордо до Парижа длиной 600 км.

Первые же официальные соревнования были зарегистрированы в Чикаго. В 1893 году проводился первый чемпионат мира по велоспорту. В конце 80-х в США устраивались гонки для профессионалов, где состязание длилось 6 дней. Уже в 1958 году стартовала первая женская велосипедная гонка.

Темы спорт велоспорт
Актуальная аналитика
Ноябрь
18 ноября: День рождения Деда Мороза, Антарктида и "мертвая петля"
Новости спорта
История велоспорта: все началось еще при Наполеоне
Здоровье
Диагностика гепатита C на раннем этапе жизненно необходима
Новости Все >
Россия не возобновит чартерные рейсы в Египет в ближайшее время
Историк Соколов, убивший аспирантку, оказался бытовым алкоголиком
Над украинскими позициями в Донбассе подняли американский флаг
58 человек осуждены за преступления при строительстве Восточного
В Госдуме рассказали о передаче Украине захваченных военных кораблей
"Нам такой союз не нужен": Лукашенко высказался о союзе с Россией
Украинский министр признался в употреблении марихуаны
Лукашенко выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года
В ГИБДД испытывают прибор, выявляющий наркоманов по слюне
Задержанные украинские корабли начали покидать Керчь
Последние материалы
18 ноября: День рождения Деда Мороза, Антарктида и "мертвая петля"
Россия не возобновит чартерные рейсы в Египет в ближайшее время
История велоспорта: все началось еще при Наполеоне
Историк Соколов, убивший аспирантку, оказался бытовым алкоголиком
Диагностика гепатита C на раннем этапе жизненно необходима
Над украинскими позициями в Донбассе подняли американский флаг
Какие прививки нужны котенку?
58 человек осуждены за преступления при строительстве Восточного
В Госдуме рассказали о передаче Украине захваченных военных кораблей
Почему повышается уровень триглицеридов в крови
Популярное
Южная Америка
Почему Путин предал Моралеса

В России либеральное правительство, ему незачем поддерживать левые режимы Латинской Америки. Это портит отношения с "другими странами".

Почему Путин предал Моралеса
Кирилл Терешин показал "руки-базуки" после операции
Новости спорта
Кирилл Терешин показал "руки-базуки" после операции
Общество
Законы, которые "порадуют" россиян в 2020 году
Бывший СССР
Жириновский призвал Лукашенко "воссоединить Русь и Беларусь"
Соломон Соловьев Злой Скорпион Мартин Скорсезе - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Игрушки-луноходы. Как тебе такое, Илон Маск? Василий Амирджанов Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 21 Владимир Губарев
Комментарии
"Нам такой союз не нужен": Лукашенко высказался о союзе с Россией
Россия не возобновит чартерные рейсы в Египет в ближайшее время
"Нам такой союз не нужен": Лукашенко высказался о союзе с Россией
"Нам такой союз не нужен": Лукашенко высказался о союзе с Россией
"Нам такой союз не нужен": Лукашенко высказался о союзе с Россией
Жириновский призвал Лукашенко "воссоединить Русь и Беларусь"
58 человек осуждены за преступления при строительстве Восточного
Что найдут россияне в армяно-американских биолабораториях?
Как Жуков наводил порядок в послевоенной Одессе
Задержанные украинские корабли начали покидать Керчь
Украинский министр признался в употреблении марихуаны
Лукашенко выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах 2020 года
Задержанные украинские корабли начали покидать Керчь
США заплатили РФ $4 млрд за полеты на "Союзах"
Как Жуков наводил порядок в послевоенной Одессе
Депутат Госдумы предложил ввести налог на шипованную резину
У Реи обнаружена кислородная атмосфера
Мединский подверг критике работу Фонда кино
Россия ответила на призыв венецианских властей о помощи
В Минздраве предложили добавлять йод во все продукты
Депутат Госдумы предложил ввести налог на шипованную резину
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ