История велоспорта: все началось еще при Наполеоне

История велоспорта начинается с момента создания первого велосипеда. Первый агрегат, напоминающий велосипед появился в 1817 году. Сразу же после появления такого транспортного средства стартовала эра гонок.

Первый официально признанный велогонщик по известным данным — англичанин Дж. Мур. По некоторым данным одним из первых был французский гонщик, однако его имя осталось неизвестным для истории.

Событие, заключающее в себе простую гонку от старта до финиша, состоялось в конце весны 1868 года. Место проведения гонки — небольшой парк Сент-Клоу, находящийся в Париже. Тогда дистанция трассы была всего лишь 200 метров.

Уже в следующем году Дж. Мур участвовал в серьезном заезде с дистанцией 120 км. Тогда в истории велоспорта впервые была зафиксирована победа англичанина над неизвестным гонщиком из Франции.

Трасса длиной в более чем 100 км проходила от Руана до Парижа. Было также известно, что скорость английского гонщика составляла около 11 км/ч. В то время это была невиданная скорость.

Ранее конструкция велосипедов выглядела похожей на паука. Такой агрегат трудно управлялся из-за специфической конструкции из тяжелых деталей. Спортсменам требовалось проявить настоящее мастерство и быть физически подготовленным для управления велосипедом.

С ростом технологий и появления серьезных научных исследований, велосипед начал модернизировать. Вместе с этим менялся и велоспорт. Агрегат становился намного удобнее, что повлияло на его популярность и на доступность. Это означало, что скоро каждый сможет попробовать себя в гонках.

Велосипеды, выполненные по старой технологии, имели недостаток — сильное отличие переднего и заднего колес. При наезде на любое препятствие можно было легко потерять управление и упасть.

После эпохи "велосипедов-пауков" появился агрегат, получивший прозвище "кенгуру". За счет увеличенного переднего колеса управление таким велосипедом давалось практически каждому.

Уже в 1855 году были впервые разработаны пневматические шины, использующиеся на велосипедах. Такое решение позволило повысить комфорт во время езды, сохраняя повышенную скорость передвижения. Именно после этого велосипед превратился в средство для активного отдыха человека.

В конце 70-х годов XIX века активно развивался велоспорт. Началось строительство специальных площадок для занятия спортом и гонок. В это же время появилась классификация спортсменов по уровню мастерства.

Особое внимание уделялось строительству велосипедных трасс. Поначалу даже использовались дорожные шоссе для проведения гонок. Так, например, состоялась гонка от Бордо до Парижа длиной 600 км.

Первые же официальные соревнования были зарегистрированы в Чикаго. В 1893 году проводился первый чемпионат мира по велоспорту. В конце 80-х в США устраивались гонки для профессионалов, где состязание длилось 6 дней. Уже в 1958 году стартовала первая женская велосипедная гонка.