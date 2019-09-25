Старикам тут место, или Почему так важен спорт

Спорт — фундамент здоровья. Даже один час тренировки уже благотворно скажется на вашу жизнь. И даже 15 минут простой ходьбы уже улучшит физическое и психическое состояние. К тому же регулярные тренировки являются залогом более крепкого здоровья в пожилом возрасте — а уже если поддерживать активный образ жизни и в старости, то о некоторых возрастных проблемах можно и просто забыть. И это не просто мотивирующий девиз — уже много раз польза спорта и простых разминок для людей пожилого и предпожилого возраста была доказана. Так и недавнее исследование международной группы учёных подтвердило, что занятия физической культурой снизят риск заболевания сердечно-сосудистой системы у женщин в постменопаузном периоде.

Старение больнее бьёт по женскому организму в плане репродуктивной системы, чем по мужскому. Уже после сорока лет (в среднем) женское тело начинает потихоньку запускать процесс дисфункции. В итоге, уже в 55 лет у многих начинается период постменопаузы, состояния, при котором репродуктивная система уже не функционирует. Характеризуется это тем, что яичники перестают работать, из-за чего наблюдается острый гормональный дисбаланс (нехватка). Эта нехватка приводит и к изменениям в других организменных системах: выделительной, опорно-двигательной, в коже и других. То есть маленькая выработка определённых гормонов бьёт по всему организму.

И сердечно-сосудистая система не исключение.

Менопауза (начало дисфункции) связана с неблагоприятными изменениями липидного обмена, приводящими к повышенной вероятности развития метаболического синдрома, разных нарушений, приводящих к сердечно-сосудистым заболеваниям. А сам липидный профиль человека, включая общий холестерин, холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), триглицериды и уровень сахара в крови натощак, является хорошим маркером сердечно-сосудистого здоровья.

Зная эту проблему финские и американские учёные решили выяснить связь между физической активностью в свободное время, изменениями липидного профиля и сердечно-сосудистым риском после менопаузы.

Так специалисты изучали данные 193 женщин в возрасте от 47 до 55 лет в течение 16 месяцев. В рамках исследования команда использовала как вопросники, так и акселерометры для мониторинга уровня физической активности женщин в целом и уровня физической активности в свободное время в частности. Также эксперты проводили лабораторные тесты и физические измерения для оценки сердечно-сосудистых рисков участниц.

В итоге исследователи обнаружили связь между более высоким уровнем физической активности в свободное время и более низким уровнем общего холестерина, холестерина ЛПНП ("плохой"), триглицеридов и уровня глюкозы в крови натощак. Они также обнаружили связь с более высоким уровнем ЛПВП ("хорошего") холестерина.

То есть спорт как хобби благотворно сказался на липидный профиль женщин, а значит, и понизил риски заболеваний.

А потому не забывайте: те же 15 минут прогулки на свежем воздухе необходимы и в "зрелом" возрасте.

Фото: ete-indien-editions.fr