Как за месяц избавиться от жира на животе

Организм устроен так, что быстрее всего поправляется зона талии и живота. Даже обладательницы подтянутых стройных фигур порой страдают от того, что в области талии прибавилось несколько лишних сантиметров. Особенно актуальной проблема является для недавно родивших женщин. Еще жир на животе появляется после зимы, когда двигательная активность снижается, хочется расслабиться, понежиться в тепле вместо того, чтобы выйти на улицу или заняться спортом. Но и летом можно заработать жирок, особенно после отдыха по системе all inclusive. Если вы поймали себя на мысли, что при встрече с привлекательным мужчиной непроизвольно втягиваете живот, эта статья для вас. Мы расскажем, как избавиться от жира на животе за месяц и обрести стройность и уверенность.

Имейте в виду, что жесткие ограничения в еде и неадекватные физические нагрузки принесут гораздо больше вреда, чем пользы. Резкая перемена в весе приведет к тому, что кожа попросту обвиснет, появятся растяжки, ухудшится состояние здоровья в целом. Избавиться от жира поможет правильно подобранный комплекс упражнений в сочетании с правильным питанием. Если вы серьезно нацелены на результат, месяца будет достаточно, чтобы добиться видимых улучшений.

Упражнения, направленные на укрепление зоны пресса, необходимо чередовать с работой с хулахупом. Тяжелый громоздкий хулахуп приобретать не стоит. Начинайте крутить с маленького веса, но регулярно. Занятия с хулахупом помогут улучшить кровообращение, разогреть мышцы талии и живота, что будет способствовать уменьшению жировой прослойки.

Выполняя упражнения для укрепления пресса, помните, что для повышения эффективности и достижения быстрого результата не стоит поднимать ноги или тело выше 45.

Всем известное упражнение - лечь на спину, зафиксировать ступни и выполнять подъемы туловища от пола. Хорошо выполнить 20 - 30 подъемов, сделать перерыв и сделать еще пару подходов. В перерыве, кстати, полезно повращать хулахуп.

Не менее эффективным является подъем ног. Лежа на спине нужно поднимать прямые ноги не слишком высоко от пола. Необходимо выполнять несколько подходов.

Оптимальным графиком занятий станут 3 - 4 раза в неделю. Ежедневно работать над прессом не нужно, мышцы должны иметь возможность отдохнуть и восстановиться.

Одних упражнений для избавления от жира недостаточно. Чтобы ускорить процесс, необходимо пересмотреть систему питания, так как основной причиной возникновения жира на животе являются погрешности в питании.

В первую очередь следует снизить количество употребляемых калорий. Два раза в неделю придерживайтесь низкоуглеводной диеты, при которой можно употреблять не более 50 мг углеводов в день. Следует обогатить рацион клетчаткой. Клетчатка в необходимом количестве содержится в отрубях, сухофруктах, цельнозерновых продуктах, авокадо, брокколи, тыкве, малине, стручковой фасоли, моркови, брюссельской и белокочанной капусте, в чернике, яблоках и апельсинах.

Чтобы избавиться от жира на животе придется отказаться от жирной и жареной пищи, копченостей, газировки и спиртных напитков, или хотя бы существенно ограничить их количество. Хороший способ закрепить результат - пара разгрузочных дней в неделю. Выберите из большого перечня подобных диет подходящую, например, день на кефире или яблоках.

Ежедневно нужно выпивать не менее двух литров воды, но не кипяченой. Хорошим вариантом станет минеральная, талая или родниковая вода. Через месяц соблюдения рекомендаций жир начнет таять на глазах.

Фото: balproton.ru