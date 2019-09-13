Не только для атлетов: путеводитель по популярным спортивным добавкам

Гейнеры, порошки, протеины, изоляты, коктейли, батончики, пилюли — как не потеряться в таком многообразии спортивных добавок? И нужны ли они вам, если вы не стремитесь поднять штангу весом 150 килограммов или пробежать марафон? Разбираемся.

Для кого?

Тренеры советуют отталкиваться от частоты и интенсивности тренировок. Новичкам в спорте первые полгода советуют принимать только "быстрые" протеины перед завтраком и "долгие" протеины перед сном. Эта же схема подойдет тем, кто тренируется 1-2 раза в неделю в среднем ритме. Протеины в этом случае необходимы для того, чтобы восполнить дефицит белка в организме. Для людей, перед которыми стоит серьезная спортивная цель, придется обратить внимание и на другие спортивные добавки.

Протеины

Существует миф, что необходимо выпить протеиновый коктейль сразу после тренировки, чтобы мускулатура росла. По факту, мышечная масса наращивается, только если употреблять белок в связке с углеводами. В ином случае, организм распределяет белок в те зоны, которые нужны ему. Рациональнее придерживаться такой схемы: за полчаса до завтрака принимать "быстрые" протеины. Они моментально обеспечат тело энергией и белком. В категорию этих протеинов попадают все виды сывороточных протеинов с пометкой "whey". "Медленные" протеины маркируются на упаковке как "casein". Их лучше принимать через полтора часа после ужина. Они обеспечат качественное восстановление тела даже во сне.

Всевозможные гейнеры

Это порошок, который имеет в своем составе углеводы и белки, и способен дать "бешеную" энергию телу перед тренировкой. Но ошибка новичков — возлагать слишком большие надежды на такие добавки. При регулярном недосыпе никакие гейнеры не помогут стать энергичным и продуктивным. Такие напитки калорийны, не стоит пить их просто так, потому что они вкусные. Не рекомендуется пить гейнеры перед сном, так как в этом случае они отложатся в жировых запасах. Гейнеры рекомендуется принимать за полчаса до тренировки и сразу после. В дни без тренировок гейнеры лучше исключить.

ВСАА

Это добавки, в составе которых три аминокислоты: валин, лейцин, изолейцин. Они помогают развить выносливость в теле. Рекомендуется принимать по пять таблеток до тренировки и столько же после. В дни без тренировок нужно выпить две таблетки вместе с одним из основных приемов пищи.

Глютамин

Если вы тренируетесь больше пяти раз в неделю, то вам однозначно стоит обратить внимание на добавки с глютамином. При интенсивных тренировках природный запас глютамина в организме истощается. Это влечет за собой снижение иммунитета. Чтобы помочь телу восстанавливаться, следует принимать добавки с глютамином два раза в день за 10-15 минут до еды.

Протеиновые батончики

Спортсмены утверждают, что пара протеиновых батончиков позволяет добрать ежедневную норму белка в организме и утолить голод между основными приемами пищи. Но внимательно читайте состав на этикетке! Иногда в такую спортивную добавку производители добавят столько сахара, что вся польза продукта пропадает.

Фото: nuemoe. ru