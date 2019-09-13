Не только для атлетов: путеводитель по популярным спортивным добавкам

Гейнеры, порошки, протеины, изоляты, коктейли, батончики, пилюли — как не потеряться в таком многообразии спортивных добавок? И нужны ли они вам, если вы не стремитесь поднять штангу весом 150 килограммов или пробежать марафон? Разбираемся.
Тренеры советуют отталкиваться от частоты и интенсивности тренировок. Новичкам в спорте первые полгода советуют принимать только "быстрые" протеины перед завтраком и "долгие" протеины перед сном. Эта же схема подойдет тем, кто тренируется 1-2 раза в неделю в среднем ритме. Протеины в этом случае необходимы для того, чтобы восполнить дефицит белка в организме. Для людей, перед которыми стоит серьезная спортивная цель, придется обратить внимание и на другие спортивные добавки.
Существует миф, что необходимо выпить протеиновый коктейль сразу после тренировки, чтобы мускулатура росла. По факту, мышечная масса наращивается, только если употреблять белок в связке с углеводами. В ином случае, организм распределяет белок в те зоны, которые нужны ему. Рациональнее придерживаться такой схемы: за полчаса до завтрака принимать "быстрые" протеины. Они моментально обеспечат тело энергией и белком. В категорию этих протеинов попадают все виды сывороточных протеинов с пометкой "whey". "Медленные" протеины маркируются на упаковке как "casein". Их лучше принимать через полтора часа после ужина. Они обеспечат качественное восстановление тела даже во сне.
Это порошок, который имеет в своем составе углеводы и белки, и способен дать "бешеную" энергию телу перед тренировкой. Но ошибка новичков — возлагать слишком большие надежды на такие добавки. При регулярном недосыпе никакие гейнеры не помогут стать энергичным и продуктивным. Такие напитки калорийны, не стоит пить их просто так, потому что они вкусные. Не рекомендуется пить гейнеры перед сном, так как в этом случае они отложатся в жировых запасах. Гейнеры рекомендуется принимать за полчаса до тренировки и сразу после. В дни без тренировок гейнеры лучше исключить.
Это добавки, в составе которых три аминокислоты: валин, лейцин, изолейцин. Они помогают развить выносливость в теле. Рекомендуется принимать по пять таблеток до тренировки и столько же после. В дни без тренировок нужно выпить две таблетки вместе с одним из основных приемов пищи.
Если вы тренируетесь больше пяти раз в неделю, то вам однозначно стоит обратить внимание на добавки с глютамином. При интенсивных тренировках природный запас глютамина в организме истощается. Это влечет за собой снижение иммунитета. Чтобы помочь телу восстанавливаться, следует принимать добавки с глютамином два раза в день за 10-15 минут до еды.
Спортсмены утверждают, что пара протеиновых батончиков позволяет добрать ежедневную норму белка в организме и утолить голод между основными приемами пищи. Но внимательно читайте состав на этикетке! Иногда в такую спортивную добавку производители добавят столько сахара, что вся польза продукта пропадает.
Фото: nuemoe. ru
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