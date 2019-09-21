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Автор Рина Миро

Заблуждения и мифы о фитнесе

Спорт print

Почти каждый современный человек, озабоченный укреплением здоровья и ведущий правильный образ жизни, старается поддерживать себя в хорошей физической форме. Фитнес на пике популярности, быть здоровым и подтянутым - настоящий тренд, ежедневные физические нагрузки становятся привычной строкой в распорядке дня миллионов людей во всем мире. В этой статье мы попробуем разобраться в том, что же такое фитнес, кому он однозначно пойдет на пользу, а также развенчаем распространенные заблуждения о фитнесе, которые многие используют в качестве отговорок.

Спортивная нагрузка как способ поддержания хорошей физической использовалась тысячи лет назад. Историю возникновения фитнеса, как самостоятельного спортивного направления, базирующегося на желании иметь красивое тело, приписывают Древней Греции. Как раз тогда распространенной философией стало стремление достичь физического совершенства.

Всплеск популярности занятий фитнесом в пятидесятые годы прошлого столетия произошел в Америке, и поводом к тому стало существенное ухудшение здоровья нации вследствие заболеваемости ожирением. В России в девяностые годы 20 века в моду вошли аэробика, гимнастика, шейпинг, большой популярностью у мужской части населения пользовались так называемые «качалки». Все это со временем трансформировалось в современный фитнес.

Фитнес насчитывает несколько десятков разновидностей, как, например, кроссфит, пилатес, степ, босу и т.д. Для того чтобы заниматься фитнесом, не обязательно посещать спортзал. Можно заниматься в домашних условиях, поскольку большинство упражнений не подразумевают использование специального громоздкого оборудования.

Как правило, выбирая фитнес, люди планируют улучшить состояние сердечно-сосудистой системы, развить гибкость и избавиться от лишнего веса. Противопоказаниями для занятий являются воспалительные процессы и хронические заболевания, такие как гипертония, тахикардия, язвенная болезнь, заболевания дыхательных путей, а также патологии опорно-двигательного аппарата. Поэтому прежде, чем впустить фитнес в свою жизнь, необходимо пройти медицинские обследования и проконсультироваться со специалистами.

Мифы о фитнесе

Занимаясь фитнесом, можно есть все подряд

Возникновению этого заблуждения во многом поспособствовали средства массовой информации, поскольку многие медийные личности в интервью не сознаются в том, что сидят на строгих диетах, но рассказывают истории об эффективности физических нагрузок и регулярных тренировок. Если вы решили заняться фитнесом, чтобы достичь определенных результатов, рацион придется пересмотреть. Высококалорийной и жирной пищей, а также выпечкой и десертами лучше не увлекаться.

Если после тренировки ничего не болит - тренировка прошла впустую

Весьма распространен миф о том, что после хорошей тренировки обязательно должны болеть все группы мышц. Как будто бы это свидетельствует о том, что тренировка прошла качественно. На самом деле это не так. Боль после тренировок, как правило, возникает в результате повреждения нервных волокон и мелких разрывов мышечной ткани.

Быстро нарастить мышечную массу поможет спортивное питание

Производители спортивного питания предлагают весьма широкий спектр добавок, способных увеличить интенсивность тренировок, повысить выносливость, нормализовать водно-электролитный баланс. Но переоценивать их действие не стоит. Нарастить мышечную массу или добиться красивого рельефа можно исключительно самими тренировками и работой с разным весом. Сделать это только при помощи спортивного питания невозможно.

Чтобы сбросить лишний вес, интенсивные тренировки не нужны

Бытует мнение, что если заниматься в легком темпе, избыточная масса тела все равно будет уходить. Это не так. Слабые физические нагрузки, даже если они являются длительными по времени, не задействуют механизм сжигания жировых отложений в полной мере. Для того чтобы постройнеть, в первую очередь необходимо тратить калорий больше, чем потреблять. Нагрузка в тренировках должна быть высокой.

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