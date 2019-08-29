Полмиллиарда евро за Неймара. Бразилец взрывает рынок

Уже несколько месяцев обсуждается крупнейший трансфер за последние 2 года в истории футбола — бразильский футболист Неймар возвращается в "Барселону" из "ПСЖ". Взамен руководство парижского клуба требует от "Барсы" более 100 миллионов евро и двух футболистов.

По мнению экспертов, каталонский клуб вряд ли решится на покупку игрока за полмиллиарда евро. Такой трансфер возможен через 5-10 лет, поскольку коммерческие показатели в футболе постоянно растут.

Согласно новой информации руководства "ПСЖ", парижане предлагают 150 миллионов евро за Неймара, а также Ивана Ракитича и Усмана Дембеле. При этом Дембеле "ПСЖ" планирует лишь арендовать. По подсчетам экспертов, суммарная стоимость сделки составит 210 миллионов евро. При этом стоит вспомнить, что "Барселона" отдала за бразильца 222 миллиона евро.

Сейчас же Неймар входит в ТОП дорогих трансферов по суммарным сделкам. Согласно статистическим данным, в ТОП-3 суммарно дорогих футболистов: Неймар (310 млн евро), Криштиану Роналду (230 млн евро) и Ромелу Лукаку (203,5 млн евро).

Ценообразование на рынке трансферов, как правило, регулируется исходя из анализа рынка. В случае с Неймаром все обязательства по сделке будет решать отец футболиста, поскольку он — главный агент игрока.

Так, например, в сделке "Сантоса" с "Барселоной" отец Неймара получил 40 миллионов евро и 10 миллионов евро авансом, сообщают испанские СМИ. Таким образом, для покупателей сделка с Неймаром может оказаться настоящей головной болью.

Также по данным испанских СМИ, отец бразильского футболиста в 2016 году получил в 26 миллионов евро за подписание Неймаром контракта. В 2017 году отец Неймара получил еще 27 миллионов евро. Отсюда предполагается, что Неймар-старший собирается еще больше заработать с новой грядущей сделки.

Возможная сделка также повлияет и на заработную плату Неймара. В "Сантосе" бразилец получал чуть более миллиона евро в год. Позже, когда Неймар зарекомендовал себя в качестве первоклассного нападающего, руководство бразильского клуба подняло зарплату игрока до почти 2,4 миллиона евро.

После перехода в "Барселону" Неймар получал зарплату в 5 миллионов евро ежегодно. При этом не учитывается большое количество бонусов. Таким образом, без учета бонусных начислений за пять лет в "Барселоне" Неймар получил чуть меньше 46 миллионов евро. Сейчас же бразилец вместе со своим агентом требует от "Барселоны" зарплату в 35 миллиона евро ежегодно за пятилетний контракт.

Подводя итоги, эксперты прогнозируют отсутствие перехода Неймара обратно в "Барселону". Однако, фанаты и болельщики явно верят в то, что трансфер состоится.

Фото: newsae.ru