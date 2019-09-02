Когда закончится судейский беспредел? РФС готовит реформы

В РПЛ летом вступает в силу новая реформа о судействе. Эксперты разобрали изменения в судейском составе российской лиги по футболу. Как уже известно во главе судейского комитета - Николай Ледников.

Примечательно, что в состав судей также вошел бизнесмен Ашот Хачатурянц, не имеющий никакого отношения к судейской деятельности. По мнению экспертов, привлечение управленцев в судейский состав предполагает изменение системы управления в судействе. Сейчас же только ожидаются первые изменения, вступающие в силу с начала сезона.

Реформа также коснулась Департамента судейства и инспектирования: из состава вывели генерального секретаря Александра Алаева. Теперь он будет исполнять свою роль в Российском футбольном союзе.

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Эксперты также отметили, что европейское судейство уже давно претерпело изменения, где за судей отвечает отдельный человек. При этом структура управления судьями и инспекторам регулируется на основе конвенции УЕФА. Тогда получается, что власть размывается, а за деятельностью отвечает Роберто Розетти.

Эксперты предполагают, что и в российском футболе произойдут подобные изменения и привлечение бизнесмена - это первый признак вступивших в силу реформ. Также прогнозируется создание отдельных органов для подготовки судей.

Руководителем по разрешению судейских проблем остается Леонид Калошин. Согласно реформе, он также является заместителем Александра Егорова в Департаменте судейства и инспектирования и руководителем структурного подразделения ВАР.

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Цель реформы - улучшение качества судейства. При этом не исключено, что речь пойдет о более высоких гонорарах в качестве мотивации сотрудников. По мнению экспертов, уже давно идут споры о большой разнице зарплат арбитров и футболистов. Также стоит отметить большую разницу в гонорарах между европейскими и российскими судьями.

Система ВАР также не осталась без изменений. Внедрение структуры видеоарбитра происходит в российской лиге постепенно. Сейчас ВАР используется в каждом туре чемпионата.

По словам экспертов, планируется еще больше расширить применение ВАР за счет открытия ВАР-центра в Москве. Тем не менее до сих пор остается проблема отсутствия квалифицированных специалистов, умеющих полноценно работать с системой ВАР.

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По мнению Александра Егорова, сейчас качество работы судей снизилось. При этом руководитель признается, что управлять долго во главе судейского корпуса очень трудно, поскольку со всех сторон оказывается колоссальное давление.

Реформы также коснутся обучения арбитров. Проводить только сборы со специалистами - недостаточно для улучшения качества судейства. Таким образом, планируется работать с рефери каждый месяц. Сейчас же возможность полноценного обучения существует только у арбитров премьер-лиги.

Таким образом, российскую лигу ждут перемены. Основной уклон будет направлен на корректное обучение рефери, чтобы снизить количество судейских споров. Сейчас практически в каждом туре чемпионата России с решениями рефери не согласны многие эксперты и специалисты.

Фото: lenta.ru