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Автор Дарья Сергейчик

Тяжесть в ногах во время бега

Спорт

Нет ничего хуже, чем начать пробежку и почувствовать, как ваши ноги кажется окаменели. С каждым шагом вы задаетесь вопросом, почему ваши ноги чувствуют себя так тяжело во время бега. Если это звучит знакомо, будьте уверены - есть много общих причин для этого страшного чувства.

Тяжесть в ногах во время бега

Интенсивная силовая тренировка

Силовые тренировки - это умное дополнение к завершению еженедельного бега любого бегуна. Это помогает поддерживать мышечную массу, может сделать вас более быстрым и обеспечивает баланс на неделе.

Тем не менее, слишком много силовых тренировок или очень интенсивные тренировки на нижней части тела могут привести к тому, что ваши ноги будут тяжело чувствовать себя при последующих пробежках.

Измените объем и интенсивность силовых тренировок в зависимости от той части тренировочного сезона, в которой вы находитесь.

Межсезонье

это время года, когда нет крупных забегов; когда тренировки сокращаются. Для большинства бегунов он выпадает на зимние месяцы. В это время вы можете больше сосредоточиться на силовых тренировках. Это поможет вам нарастить мышечную массу.

В сезон

во время пиковых тренировок для забегов, но сократите до одной-двух силовых сессий в неделю. Исследования показывают, что это помогает поддерживать силу, но при этом не создает чрезмерной нагрузки на тело, предотвращая тяжелые ноги.

Пропуск растяжек после бега

Это растягивание после прогона не только немного расслабляют после пробега, но также могут уменьшить мышечную жесткость и боль.

Исследования показывают, что уменьшение объема движений нижней конечности связано с жесткостью ног у бегунов. Благодаря регулярным растяжкам вы улучшаете диапазон движений и снижаете вероятность боли.

Если вы пропускали эти ежедневные растяжки, постарайтесь дать себе 10 минут в конце пробежек, чтобы сосредоточиться на нескольких статических растяжках ног.

Перетренированность

Если вы, похоже, часто испытываете боль и тяжесть в ногах, это может быть признаком перетренированности. Перетренированность означает, что вы оказываете слишком большое физическое напряжение на свое тело. Это может быть вызвано:

  • Большой общий объем в вашем плане тренировок
  • Пробег, который прогрессирует слишком быстро
  • Попытка сделать слишком много после травмы или перерыва

Носите неправильную обувь

Как бы глупо это не звучало, неправильная обувь может быть причиной тяжести ног.

Например, устойчивые к чрезмерному растяжению ботинки имеют тенденцию весить больше, так как конструктивно они немного толще и обеспечивают большую поддержку. Но на рынке еще есть широкий ассортимент обуви для стабильности. Попробуйте несколько вариантов и выполните несколько пробных кругов по магазину, чтобы убедиться, что они не кажутся вам слишком тяжелыми.

С другой стороны, иногда наличие туфли, которая слишком легкая и недостаточно поддерживающая, может также вызвать проблемы. Если вы не получаете достаточной поддержки в своей обуви, ваше тело может испытывать больше стресса, когда нога касается дорожного покрытия. Это может вызвать усталость в мышцах.

Это также может произойти с изношенными и старыми ботинками, поэтому обязательно заменяйте кроссовки каждые 300-500 миль.

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