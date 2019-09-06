Чувство голода сразу после тренировки

Многие бегуны испытывают чувство голода после бега. Возможно, это случилось с вами. Либо сразу после пробежки, либо через несколько часов вы едите еду или сытную закуску, а вскоре после этого снова начинаете чувствовать себя голодным.

Чувство совершенно нормальное, особенно если вы недавно начали новый режим бега или увеличили частоту и интенсивность тренировок. Ваше тело сжигает больше калорий. Но это затруднительное положение может стать сложной дилеммой для бегунов, которые пытаются сбросить вес.

Так что же делать голодному бегуну?

Нормально чувствовать себя голодным после пробежки. Ваше тело только что сожгло значительные калории и нуждается в пополнении запасов. Однако есть и другие причины, по которым вы можете есть после тренировки, которые не имеют ничего общего с необходимостью дозаправки.

Прежде чем вы сможете справиться с интенсивным голодом после бега, важно понять возможные причины.

Гормональные Изменения

Ученые изучили влияние бега и других форм физических упражнений на голод и потребление пищи. Эта тема является предметом споров для экспертов по питанию, потому что некоторые исследования показали, что упражнения увеличивают тягу к еде, в то время как другие исследования показали, что физические упражнения уменьшают потребление пищи.

Существует ряд различных гормонов, которые регулируют чувство голода, в том числе грелин лептин и пептид YY (PYY). Эти гормоны колеблются во всех нас и влияют на наше желание есть.

Хотя можно ожидать, что уровень гормонов, повышающих голод, увеличивается после бега, по крайней мере, одно исследование показало, что они снижаются после бега, что приводит к снижению потребления пищи. Тем не менее, другое исследование показало, что гормоны, которые, как известно, способствуют чувство сытости, также уменьшаются после бега на длинные дистанции.

Суть? Ваш уровень гормонов, вероятно, зависит от вашей пробежки. Хотя ваше тело может реагировать уменьшением голода, вы также можете реагировать повышенным голодом.

Плохое питание

Вы, вероятно, будете сжигать несколько сотен калорий во время бега. Таким образом, важно, чтобы вы потребляли достаточное количество калорий до тренировки. Бег с дефицитом калорий может не только повлиять на качество бега, но и привести к тому, что вы почувствуете голод как во время, так и после тренировки.

Кроме того, качество калорий, которые вы выбираете, может иметь значение. Потребление сладких и крахмалистых продуктов обеспечивает быстрый прилив энергии, но обычно за этим следует чувство голода, особенно потому, что ваше тело быстро сжигает эти калории во время бега.

Если вы не сделаете правильный выбор пищи до пробежки, ваш голод может увеличиться после пробежки.

Привычки

Многие из нас - как бегуны, так и не бегуны - едят по привычке, а не в ответ на голод. Например, вы можете отправиться на кухню в обеденное время независимо от того, нужна вам еда или нет.

Это может произойти и после пробежки. Очень часто после тяжелой тренировки вы чувствуете, что имеете право на большую порцию или снисходительную закуску.