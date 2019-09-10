Как ваше тело использует гликоген

В любой момент времени в вашей крови содержится около 4 граммов глюкозы. Когда уровень начинает снижаться - либо потому, что вы не ели, либо сжигаете глюкозу во время упражнений - уровень инсулина также будет падать.

Когда это происходит, фермент гликогенфосфорилаза начинает расщеплять гликоген, чтобы снабдить организм глюкозой. В течение следующих восьми до 12 часов глюкоза, полученная из гликогена печени, становится основным источником энергии организма.

Почему углеводы важны для упражнений

Ваш мозг потребляет больше половины глюкозы в организме в периоды бездействия. В течении обычного дня потребность мозга в глюкозе составляет около 20 процентов от потребности организма в энергии.

Гликоген и Диета

То, что вы едите и сколько вы двигаетесь, также влияет на выработку гликогена. Эффект особенно ощутим, если вы соблюдаете низкоуглеводную диету, где внезапно ограничивается основной источник синтеза глюкозы - углевод.

При первом запуске низкоуглеводной диеты запасы гликогена в вашем организме могут сильно истощаться, и вы можете испытывать симптомы усталости и умственной тупости. Как только ваше тело приспосабливается и начинает обновлять запасы гликогена, эти симптомы должны начать ослабевать.

Кроме того, любое количество потери веса может оказывать такое же влияние на запасы гликогена. Первоначально вы можете быстро снижать вес. Через некоторое время ваш вес может увеличиться

Почему у вас застой в потере веса

Это явление частично связано с составом гликогена, который в основном состоит из воды. Фактически, вода в этих молекулах в три-четыре раза превышает вес самой глюкозы.

Как таковое, быстрое истощение гликогена в начале диеты вызывает потерю веса за счет высвобождения воды. Со временем запасы гликогена обновляются, и вес воды начинает возвращаться. Когда это произойдет, потеря веса может замедлиться.

Эффект, полученный вначале, исходит от воды, а не жира, и является только временным.

Гликоген и упражнения

Организм может хранить около 2000 калорий глюкозы в виде гликогена. Для спортсменов, которые сжигают столько калорий за пару часов, количество хранимой глюкозы может быть препятствием. Когда у этих спортсменов заканчивается гликоген, их работоспособность почти сразу начинает ухудшаться - состояние, которое обычно называют «ударом по стене».

Если вы выполняете напряженные упражнения, есть несколько стратегий, которые используют спортсмены, чтобы избежать снижения производительности.

Нагрузка углеводами: Некоторые спортсмены едят чрезмерное количество углеводов перед соревнованиями. Хотя дополнительные углеводы обеспечат достаточное количество энергии, метод в значительной степени потерял популярность, поскольку он также может привести к избыточному весу воды и проблемам с пищеварением.

Потребление глюкозных гелей. Энергетические гели, содержащие гликоген, могут потребляться заранее или по мере необходимости во время выносливости для повышения уровня глюкозы в крови. Соблюдение низкоуглеводной кетогенной диеты. Соблюдение диеты с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов может привести ваше тело в кето-адаптивное состояние. В этом состоянии ваше тело начинает получать доступ к накопленному жиру для получения энергии и меньше полагается на глюкозу в качестве источника топлива.

Фото: impuls-f.com