Добавки и другие источники энергии

Существует множество спортивных гелей, жевательных таблеток и протеиновых батончиков, предназначенных для спортсменов, которые утверждают, что они обеспечивают организм энергией, необходимой для тренировок на длинных дистанциях. Хотя некоторые из них являются хорошим источником быстрой и удобной энергии для длительных пробежек, нет убедительных доказательств того, что добавки улучшают здоровье или спортивные результаты. Тем не менее, во время бега на длинные дистанции уровень гликогена в вашем организме истощается, и вашему телу понадобится топливо для быстрого сжигания, чтобы добраться до финиша.

Многие марафонцы и полумарафонцы бегают с упакованными добавками, такими как гели, жевательные конфеты и батончики, набитые в их беговые пояса. Они делают это потому, что после 60 минут бега возникает потребность пополнить потерянные калории простым сахаром. Помимо быстро горящих элементов, как сахар, эти продукты могут содержать кофеин, витамины, антиоксиданты и электролиты.

Энергетические гели

Хороший энергетический гель должен содержать две различные формы углеводов (например, глюкозу и фруктозу) для более быстрого усвоения, а также предлагать немного натрия для пополнения ваших электролитов в составе. Некоторые энергетические гели также содержат кофеин, чтобы помочь вам преодолеть оставшиеся мили, но если вас беспокоят проблемы с желудочно-кишечным трактом, вы можете чередовать гели с кофеином и без кофеина на протяжении всего пробега.

Жевательные конфеты

Большинство энергетических жевательных конфет в некотором роде напоминают конфеты, так как они часто жевательные, сладкие и с фруктовым вкусом. Вам предлагается много витаминов, антиоксидантов и аминокислот, упакованных в маленькую фруктовую жевательную таблетку, чтобы помочь вашему телу восстановить мышечную ткань и дать вам быструю энергию. Жевания бывают как с кофеином, так и без кофеина.

Батончики

Есть много различных типов батончиков на рынке. Протеиновые батончики помогут доставить белок в ваши мышцы с более чем 20 граммами белка на батончик. Энергетический батончик будет иметь более высокое содержание углеводов, чем протеиновый батончик. Хороший энергетический батончик обеспечит хорошее соотношение углеводов к белку (стремитесь к соотношению 3: 1 или 4: 1). С другой стороны, батончики для восстановления предназначены содержат много углеводов, белков, витаминов и антиоксидантов, чтобы помочь вашему организму и телу восстановиться после длительного бега и предотвращает мышечные спазмы.

Фото: immunologiya.info