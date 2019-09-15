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Автор Дарья Сергейчик

4 напитка, которые не стоит употреблять во время спортивной прогулки

Спорт print

В инструкциях к упражнениям рекомендуется пить, когда хочется. Хотя вода часто является лучшим выбором, существуют и другие варианты.

Например, некоторые эксперты полагают, что когда вы занимаетесь интенсивными физическими упражнениями более часа или работаете в условиях сильной жары, вам следует подумать о питье спортивного напитка с заменой электролита, который заменяет потерянную соль.

Вы можете смело потреблять чашку жидкости каждую милю или каждые 30 минут. Но все же есть определенные напитки, которые вы должны избегать до, во время и сразу после ходьбы для упражнений.

Неочищенная вода

Вода в озере, ручье или родник может выглядеть красиво, но вы не должны пить ее. Во многих местах неприятные паразиты, такие как Giardia lamblia и Cryptosporidium, обнаруживаются в «нетронутых» источниках воды. Эти паразиты заражают местных белок и других животных, которые затем загрязняют воду.

Фактически, Центры по контролю за заболеваниями (CDC) предостерегают туристов и путешественников от питьевой воды, которая не фильтруется. Заражение от паразитов может привести к неделям или даже месяцам лечения. Если вы собираетесь в поход, носите с собой фильтр для воды или таблетки для очистки и не пейте необработанную воду из каких-либо природных источников.

Алкогольные напитки

Подумываете о холодном напитке, чтобы освежиться во время прогулки? Вы, вероятно, должны пропустить именно этот. Вместо того, чтобы пополнить ваше тело, алкогольные напитки сделают его более обезвоженными. Употребление алкоголя также может ухудшить ваши спортивные способности, координацию, равновесие и суждение. Чтобы обеспечить здоровую и безопасную ходьбу, рекомендуется избегать употребления алкоголя во время и перед событиями, такими как прогулка или другое фитнес-мероприятие. Пропустите напитки для взрослых накануне вечером и вместо этого замените их водой.

Кофеин

Питье напитков с кофеином может быть обоюдоострым мечом во время прогулки. Исследования показали, что кофеин может повысить эффективность тренировок, делая их более терпимыми. На самом деле, в отношении кофеина Международное общество спортивного питания (ISSN) заявило, что оно приносит пользу тренированным спортсменам, когда они потребляют его в количествах от трех до шести миллиграммов на килограмм веса тела.

Тем не менее, потребление кофеина также имеет существенные недостатки. Например, вам может понадобиться чаще мочиться, и у вас могут возникнуть желудочно-кишечные расстройства, головные боли или дрожь; хотя эти побочные эффекты более вероятны, если вы потребляете слишком много кофеина.

Если вы обнаружите, что слишком часто останавливаетесь в туалет, вы можете ограничить потребление кофеина, чтобы выяснить, не является ли это причиной проблемы. Придерживайтесь напитков без кофеина или пейте как можно меньше кофеина перед прогулкой.

Молочные продукты

Некоторые люди хорошо переносят молочные продукты. Другие же страдают непереносимостью лактозы и испытывают желудочные спазмы, газы, тошноту и диарею из-за молока и молочных продуктов. Даже если вы не переносите лактозу, известно, что употребление молочных продуктов до или во время тренировки вызывает проблемы с желудком у некоторых спортсменов.

Если вы когда-либо испытывали желудочно-кишечные расстройства от молочных продуктов, избегайте молочных продуктов не менее чем за 12 часов до прогулки. Если у вас нет проблем с молоком, попробуйте шоколадное молоко после тренировки. Исследования показали, что баланс углеводов и белков в напитке обеспечивает эффективное питание для восстановления после тренировки.

Фото: be.loususi.info

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