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Автор Дарья Сергейчик

Ранняя спортивная карьера связана с ростом вероятности получить травму в будущем

Спорт print

Ежегодно в организованной легкой атлетике участвуют шестьдесят миллионов детей, причем все больше детей специализируются в одном виде спорта до 14 лет, надеясь получить стипендию или профессиональную карьеру в колледже. Тем не менее, исследователи, представившие свою работу на специальном дне AOSSM / AANA сегодня, показывают, что это раннее интенсивное участие может увеличить травмы во время их спортивной карьеры.

«Наше исследование показало, что спортсмены, которые специализировались в своем спортивном направлении до 14 лет, с большей вероятностью сообщали об истории множественных травм в колледже и в течение своей спортивной карьеры», - сказал автор, Брайан М. Кэш, доктор медицинских наук из Кафедра ортопедической хирургии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Кэш и его коллеги отправили добровольный опрос 652 спортсменов, которые участвовали в легкой атлетике в одном учреждении. Участникам был задан вопрос о демографии, статусе стипендии, причинах спортивной специализации, возрасте специализации, объеме тренировок и истории травм / хирургических операций. Всего 202 опроса были доступны для анализа после того, как некоторые были исключены из-за неполного или неправильного завершения опроса. Травмы были определены как те, которые не позволяли спортсмену участвовать более одной недели. Высокий объем обучения был определен как более 28 часов в неделю в дошкольные годы. 86,9% против 74% лиц, специализировавшихся на ранних стадиях, сообщили о наличии травм в анамнезе (64,6% против 49,4%), сообщая о множественных травмах, и эти спортсмены были лишены возможности участвовать в спортивных состязаниях, в среднем 15,2 против 7,0 недель у тех, кто этого не начал рано заниматься. Тем не менее, ранние спортсмены также были более склонны получать стипендию колледжа (92,9 против 83,1%). Спортсмены с полной стипендией чаще сообщали о множественных хирургических травмах (11,7 против 3,5%).

Кроме того, те, кто занимался спортом более 28 часов в неделю до старшей школы, чаще сообщали о множественных травмах (90,0 против 56,7%). Лица с объемом дошкольного обучения, превышающим 28 часов в неделю, с меньшей вероятностью будут приняты на работу (90,0 против 89%) или получат стипендию (80% против 74,5%).

«Участие в занятиях спортом - это отличный способ для детей сохранить свое здоровье и, возможно, даже получить стипендию в колледже. Однако наше исследование также подчеркивает, что отказ от спортивной специализации до 14 лет и сокращение тренировочного времени до 28 часов в неделю может значительно свести к минимуму вероятность получения травмы у ребенка и способствовать долгосрочному, спортивному обучению в колледже или даже элите», - сказал Кэш.

Фото: runnersworldtr.com

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