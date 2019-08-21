Коутинью убежал из "Барсы" в "Баварию". Почему бразилец не подошел каталонцам

ФК "Бавария" арендовал Филиппе Коутинью почти за 9 миллионов евро на целый сезон. Эксперты в области футбола поделились своим мнением по поводу провала бразильца в игре "Барселоны".

Аренда бразильца в мюнхенскую "Баварию" помешает каталонскому клубу провести трансфер с Неймаром. Переход бразильской легенды состоялся еще летом в 2017 году. Тогда руководство "Барселоны" получило более 220 миллионов евро.

На вырученные деньги были приобретены Коутинью и Дембеле. Согласно мнению президента ФК "Барселона" Хосепа Бартомеу, бразилец должен был заменить известного полузащитника Иньесту. Дембеле бы стал отличной заменой Неймару.

Прогнозы руководства оказались ошибочными. Дембеле почти целый сезон травмировался и опаздывал на тренировки команды, за что получил большое количество штрафов. Коутинью же показывал результаты: 21 гол и 11 голевых передач. К сожалению, статистика бразильца никак не помогла ему реализоваться в команде.

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По факту ФК "Барселона" признали сделку с Коутинью неудачной. Руководство рассчитывало на использование бразильца в качестве разменной монеты для сделки с Неймаром.

Сейчас же бразилец будет выступать за мюнхенскую "Баварию" на правах аренды. Сумма сделки составила 8,5 миллионов евро. При этом все обязательства по заработной плате игрока будут лежать на немецком клубе. В деталях контракта также была прописана возможность выкупа игрока с суммой в 120 миллионов евро.

Согласно контракту, "Барселона" заплатит "Ливерпулю" на 25 миллионов евро меньше. Также было сказано, что клубу нужно перечислить дополнительно 20 миллионов за сотню матчей в форме "Барсы". В таком случае "Барселоне" придется продать игрока уже через сезон, если она не захочет платить 20 миллионов. Отсюда получается, что Коутинью задержится в "Баварии" недолго.

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В такой ситуации больше всего не повезло самому бразильцу. Дело в том, что он признанный техничный футболист с ключевой ролью на поле. Однако, в системе Вальверде бразилец совершенно не прижился, поскольку она направлена на большой показатель отбора мяча.

В испанском чемпионате Филиппе Коутинью показывал 0,5 отбора мяча в среднем за игру. При этом показатель Месси составляет 0,4 за матч.

Для полузащитника требуется более внушительная сумма перехватов. Так, например, у Видаля показатель отборов — 2,4, а у Бускетса — 2,6. Логично предположить, что при таких цифрах Коутинью не смог бы играть в основном составе "Барселоны".

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Сделка "Барселоны" с "Баварией" полностью исключает переход Неймара к сине-гранатовым. Ранее планировалось предложить "ПСЖ" приобрести Коутинью. Позже "Барселона" предлагала Ракитича и Семеду в обмен на Неймара, но руководство парижского клуба захотело получить деньги и Дембеле. Таким образом, переход Неймара в "Барселону" маловероятен.