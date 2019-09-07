Чем опасен спорт и сотрясение мозга?

Исследование, проведенное на основе исследований мозга умерших игроков НФЛ, сообщило о тревожных новостях о распространенности сотрясений мозга. Из 111 обследованных мозгов у всех, кроме одного, была обнаружена хроническая травматическая энцефалопатия (ХТЭ) - дегенеративное заболевание головного мозга, вызванное повторными ударами по голове.
Растет число доказательств того, что сотрясения мозга у молодых спортсменов встречаются гораздо чаще, чем сообщалось ранее. Это вызывает опасения у родителей за безопасность своих детей, которые играют в футбол и другие виды спорта, в которых они могут получить травмы головы.
В докладе также поднимаются вопросы о роли и функции профессионального футбола в нашем обществе. С одной стороны, нам нравится эта игра. Но, с другой стороны, количество травм, полученных профессиональными спортсменами, становится все труднее игнорировать.
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Молодежные виды спорта - это важная часть детского и юношеского возраста. Многие родители и учителя активно поощряют занятия спортом, чтобы дети оставались физически активными. В свете растущей озабоченности по поводу сотрясения мозга и черепно-мозговой травмы, родители должны знать, что травмы головного мозга могут происходить разными способами пояснила Синди Троубридж, доцент кафедры кинезиологии в Техасском университете в Арлингтоне. Молодой мозг отличается от взрослого мозга, что подвергает его особой опасности.
Джеральд Заворский, адъюнкт-профессор Университета штата Джорджия, объяснил, насколько недооценены сотрясения мозга у детей. Это вызывает серьезную озабоченность не только из-за последствий для здоровья, но и из-за того, что способность детей к обучению может быть нарушена. Заворский подробно рассказал, как это влияет не только на здоровье детей, но и на их учебу.
Несмотря на то, что последствия нелеченного сотрясения мозга могут быть редкими, они могут оставаться с ребенком в течение многих лет. Эффекты могут вызвать нарушение работы мозга, в том числе отсутствие концентрации внимания и трудности в обучении. Кроме того, риск возникновения долговременных проблем возрастает, если ребенок получает второе сотрясение мозга. Обязательно воздержитесь от отправки ребенка обратно в игру или на занятие, если произошла травма головы.
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Юных спортсменов нужно поощрять сообщать о травмах головы, головокружении и о любой боли, которую они испытывают. Но взрослые должны помочь детям изменить культуру продолжать играть в случае травмы.
Знания, которые дети имеют о сотрясении мозга, их отношение к серьезным симптомам и их убеждение в том, что, если они сообщат о сотрясении мозга, они подведут команду - все это влияет на то, будут ли они сообщать о симптомах сотрясения мозга.
Сокрытие симптомов сотрясения мозга и продолжение игры в спорте может привести к последующим травмам, задержке выздоровления, задержке доступа к лечению и риску катастрофических травм.
Фото: dijikolog.com
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