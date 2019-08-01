Почему тренировки становятся неэффективными?

Старательно посещаете спортзал 3 раза в неделю, а вес так и стоит на месте, а мышцы не хотят показываться? Не стоит опускать руки и бросать тренировки, причинами неудач могут стать распространённые ошибки которые очень часто совершают новички.

1. Здоровый образ жизни только в будние дни

Одной из главных причин отсутствие результата тренировок является то, что большинство занимаются спортом и следят за питанием с понедельника по пятницу, а выходные проводят на диване поглощая пиццу или картофель фри. Поверьте, пару дней чревоугодия сведут на нет все усилия предыдущих дней. Не хотите заниматься в зале - сходите на пробежку или пешую прогулку, но не забывайте про самоконтроль.

2. Чересчур частые тренировки

В погоне за красивым телом многие перегибают палку и тренируются каждый день. Но мышцам для восстановления необходимо время, а чересчур частые занятия приведут к усталости из-за чего они станут неэффективными. Лучше заниматься 2-3 раза в неделю, а в остальные дни посвятить время активному отдыху и прогулкам.

3. Однообразные и лёгкие тренировки

Прогресс в занятиях может отсутствовать из-за того, что организм привыкает к нагрузкам. Не нужно тренироваться до полуобморочного состояния, но и жалеть себя тоже не стоит.

По мнению специалистов, организму в среднем требуется около 1,5 месяцев чтобы привыкнуть к нагрузкам. Но здесь всё сугубо индивидуально - как только становится выполнять упражнения слишком легко, нужно изменить их интенсивность, увеличить количество подходов или видоизменить.

4. Неправильное питание

Даже слишком интенсивные тренировки не принесут результата если не соблюдать принципов здорового питания. Конечно, иногда можно давать себе послабления в виде любимой шоколадки или мороженого, но если хотите быстрых и стойких результатов, не стоит поощрять себя сладкой газировкой и жирным бургером.

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